Royal Family, Harry e Meghan con le valigie pronte (non per un semplice viaggio)

Harry e Meghan stanno facendo di nuovo le valigie: è la voce che sta circolando in queste settimane in California, ma perché?

Da quando hanno deciso di lasciare la Famiglia Reale inglese, nel 2020, Harry e Meghan hanno cambiato molte abitazioni. Inizialmente erano stati in Canada, dove Meghan aveva abitato per molti anni all’epoca della lavorazione della serie che le ha dato la notorietà: Suits.

Quando vi si trasferirono non erano ancora stati ufficialmente estromessi dalla Famiglia Reale, quindi per qualche mese il Canada fu costretto a pagare per la loro sicurezza in quanto Reame del Commonwhealth delle Nazioni di cui la Regina Elisabetta (e oggi Carlo) era il capo. Quando la transizione da membri della Royal Family a cittadini comuni fu completata, Harry e Meghan si trasferirono in California.

Per un periodo abitarono nella villa di un amico produttore e, già allora, stavano circolando voci in merito al fatto che litigassero in continuazione e che anche chi lavorava nella villa era preoccupato, tanto da riferire di vari episodi spiacevoli al proprietario dell’immobile.

Terminata quella parentesi, Harry e Meghan si trasferirono in una casa di proprietà, la “modesta” residenza di Montecito con 18 camere da letto, un gigantesco parco e ogni possibile lusso. Per lo stile neoclassico della villa e per la grandezza del giardino che la circonda, qualcuno aveva cominciato a chiamarla “la piccola Versailles”, ironizzando sul fatto che Meghan volesse atteggiarsi a reale anche negli Stati Uniti.

Addio a Montecito: Harry e Meghan di nuovo in viaggio

Quando si trasferirono negli States Harry e Meghan avevano l’obiettivo dichiarato di vivere del proprio lavoro e, com’era abbastanza ovvio, Harry avrebbe voluto dedicarsi alla beneficenza, dal momento che per gran parte della sua vita adulta si era occupato esattamente di questo, anche se nel nome della Regina Elisabetta.

I due decisero quindi di creare la fondazione Archewell, che si occupa appunto di questioni benefiche, ma anche di dedicarsi a pubblicare libri (come Spare, le memorie di Harry) e a lanciarsi nella produzione di media come il podcast Archetypes che prima avrebbe dovuto essere condotto da Harry e Meghan e successivamente venne incentrato solo sulla Markle.

Ad ogni modo a livello imprenditoriale le cose non stanno andando benissimo per i Sussex che, almeno finora, non sono riusciti a lasciare il segno. Secondo le malelingue sarebbe questo il motivo per cui i due avrebbero deciso per un nuovo trasloco allo scopo di spostarsi a Los Angeles, che dista circa un’ora e mezzo in automobile da Montecito. Le notizie di qualche tempo fa parlavano del fatto che avevano messo gli occhi su un terreno dal costo di 8 milioni di Dollari ma che poi la trattativa non sarebbe andata a buon fine.

La versione ufficiale di questo nuovo trasloco è che Harry e Meghan vorrebbero essere più vicini alla città simbolo del cinema americano, la versione alternativa è che forse non si possono più permettere la tenuta di Montecito!