McDonald’s nel mercato del caffè: nasce CosMc’s per attaccare Starbucks

McDonald’s sta lanciando un nuovo tipo di ristorante, CosMc’s, un negozio in stile retrò con prelibatezze e bevande personalizzabili

McDonald’s ha annunciato i dettagli della sua nuova idea di ristorante in stile retrò, CosMc’s, che potrebbe rivaleggiare con catene come Starbucks. Il progetto pilota, incentrato sulle bevande speciali calde e fredde, aprirà questo mese vicino a Chicago e punta ad essere presente in 10 località entro la fine del 2024.

Nel frattempo, il gigante del fast food prevede di aprire circa 10.000 siti McDonald’s in tutto il mondo entro il 2027, molti dei quali in Cina.

Il primo CosMc’s dovrebbe aprire a Bolingbrook, Illinois, vicino al quartier generale del colosso del fast food, entro la fine di questa settimana, con circa altri 10 che apriranno in Texas l’anno prossimo. Lo scopo di questa nuova tipologia di catena è quello di sfondare il redditizio mercato del caffè, soprattutto negli Stati Uniti, dove oltre il 60% del paese beve almeno una tazza al giorno. Di seguito, scopriamo tutte le novità su CosMc’s.

McDonald’s affronta Starbucks con negozi in stile retrò chiamati CosMc’s

L’azienda di fast food McDonald’s ha detto che aprirà questo mese il suo primo sito pilota di CosMc’s in un sobborgo di Chicago vicino alla sua sede, come parte degli sforzi per “risolvere il calo delle 15:00”, quando si ottengono meno clienti tra l’ora di punta del pranzo e quella della cena. Il menu proposto comprende una gamma di limonate speciali, bevande miscelate e tè, con gusti come “granita di pere scoppiettanti” e “speziata tropicale” che possono essere personalizzati con perle di tapioca, sciroppi aromatizzati e shot energetici o di vitamina C.

Le bevande saranno vendute insieme a un’offerta alimentare ridotta, che includerà i normali panini McMuffin all’uovo della catena, oltre a pretzel, ciambelle, biscotti, gelati e nuovi panini piccanti. L’azienda studierà i risultati della sperimentazione per almeno un anno prima di decidere se espandersi.

Il presidente e amministratore delegato dell’azienda, Chris Kempczinski, ha affermato che l’obiettivo di CosMc è quello di colmare il calo delle vendite registrato dall’azienda a metà pomeriggio. I nuovi negozi prendono il nome da un personaggio in parte alieno e in parte robot lanciato da McDonald’s alla fine degli anni ’80. CosMc, che aveva antenne, più di sei braccia e indossava una tuta spaziale rotonda argentata, è apparso in una serie di pubblicità fino all’inizio degli anni ’90.

Il progetto pilota di CosMc è stato rivelato quando l’azienda ha dichiarato che prevede di aprire quasi 10.000 nuovi ristoranti in tutto il mondo nei prossimi quattro anni. L’espansione senza precedenti porterà il numero totale di negozi della catena a 50.000. Ciò si confronta con Starbucks, che il mese scorso ha dichiarato di voler espandere la propria presenza globale a 55.000 negozi in tutto il mondo entro il 2030, rispetto agli attuali 38.000.