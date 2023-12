Lavare piatti a mano: l’errore che può costare molto caro, non farlo mai

Può capitare, soprattutto in viaggio, di dover lavare i piatti a mano, ma è una pratica altamente sconsigliata e per diversi motivi.

Ormai oggi quasi tutti hanno una lavastoviglie, ma c’è anche chi preferisce lavare ancora i piatti nel lavello, con spugna e guanti; così come può capitare che in campeggio non si abbia la strumentazione adatta.

Che siano pochi bicchieri o tante stoviglie dopo una cena tra amici, gli esperti sconsigliano di lavarli a mano, per motivi igienici, economici e anche di salute. Ecco una panoramica degli errori comuni e come evitare di esporsi a rischi.

Lavare i piatti a mano non è propriamente una buona idea, ecco perché sarebbe da evitare il più possibile

L’azione del lavare o sciacquare piatti, bicchieri, posate e pentole è qualcosa di normalissimo per molte persone. Proprio perché le abitudini sono radicate, a volte non ci si rende conto di commettere gravi errori.

Uno di questi è di usare la classica spugna per piatti, o meglio non sapere quali rischi comporti. Le spugne rimangono perennemente umide e diventano una “casa” perfetta per i batteri, che vi proliferano a volontà. Nelle spugne, poi, possono rimanere persino micro residui di cibo derivanti dai passati lavaggi, che danno nutrimento proprio ai batteri.

La maggior parte delle tossinfezioni avviene tra le mura domestiche e l’uso delle spugne rientra tra i fattori scatenanti. Se proprio non possiamo fare a meno di lavare i piatti a mano, meglio acquistare gli appositi spazzolini col manico. Si asciugano più in fretta, non permettendo la proliferazione di germi e batteri e poi durano anche più a lungo e fanno risparmiare denaro.

Un altro errore che spesso commette chi lava i piatti a mano è quello di non usare i guanti. Probabilmente le motivazioni risiedono nel fatto che sono considerati fastidiosi e scomodi, invece sono utili a proteggere la pelle delle mani. Lavando i piatti senza lavastoviglie, siamo costretti a togliere i residui del cibo, con conseguente disagio, ma non solo: per pulirli a fondo dovremo usare più detersivo e ciò causa innanzitutto un danno all’ambiente. Inoltre l’esposizione prolungata della pelle con le sostanze chimiche dei detersivi per piatti può portare a manifestare allergie, irritazioni, macchie sulla pelle e altri disturbi, a seconda della sensibilità del soggetto.

Ecco perché il lavaggio a mano è altamente sconsigliato, in primis per un motivo igienico. Sicuramente non è una pratica da demonizzare ma se proprio dobbiamo farlo meglio adottare le abitudini corrette.