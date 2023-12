Sono i Grinch della situazione: questi segni zodiacali odiano tremendamente il Natale

Ci sono persone che proprio non sopportano il Natale e la sua festosità: sono le persone nate sotto questi segni zodiacali

Il Natale, con le sue luci scintillanti, i canti festosi e la gioia nell’aria, è spesso considerato il periodo più meraviglioso dell’anno.

Tuttavia, c’è una fetta della popolazione che non condivide questa euforia natalizia. Persone che non amano il Natale e che si sottraggono alle festività con un misto di indifferenza e disinteresse. Sono persone che sono nate sotto determinati segni zodiacali.

Le persone guidate dalle costellazioni di cui vi parleremo di qui a breve sembrano resistere al fascino delle festività. Ma cosa porta qualcuno a disprezzare il periodo natalizio, spesso considerato magico e rassicurante? Innanzitutto, alcune persone potrebbero associare il Natale a ricordi dolorosi o a esperienze negative del passato. Per alcuni, le festività potrebbero essere un momento di solitudine o di lutto, accentuando la sensazione di isolamento durante una stagione che, al contrario, dovrebbe unire le persone.

Allo stesso tempo, c’è chi respinge il consumismo eccessivo che spesso accompagna il Natale moderno. La corsa frenetica agli acquisti, l’accumulo di regali e l’abbondanza di cibo possono essere visti come esagerazioni inutili e fonte di stress per chi preferisce una vita più semplice e sobria. Andiamo a vedere, allora, quali sono i segni zodiacali che non amano il Natale, proprio come accadeva all’iconico personaggio del Grinch.

I segni zodiacali che odiano il Natale

Abbiamo individuato cinque segni zodiacali con queste caratteristiche. In primis, l’Ariete, il segno più ardente e focoso, più istintivo e impulsivo. L’Ariete non ama costrizioni, non ama festeggiare quando gli si dice che deve festeggiare: per questo, il Natale per i nativi di questa costellazione è quasi una gabbia.

Lo è ancor di più per il segno del Sagittario, che, come sappiamo, è il segno più avventuriero tra i dodici. E il Natale con “l’obbligo” di trascorrere le festività in famiglia spesso non è visto di buon occhio dalle persone nate sotto questo segno che, invece, vorrebbero essere sempre in viaggio e alla ricerca di nuove esperienze.

Forse il Grinch per eccellenza, però, è chi è nato sotto il segno della Vergine. Con quella loro aura perfettina e compita non sono di certo le persone migliori per far festa. A Natale si impegna ancor di più per raggiungere i propri standard di perfezione: sui regali, sugli addobbi, persino sulla tavola imbandita.

Un segno libero e indipendente come l’Acquario, poi, non può di certo amare una ricorrenza in cui si deve stare, per forza, in mezzo alla gente. Gli Acquario sono in genere persone che amano molto anche la solitudine. Chiamateli pure burberi, ma non riuscirete mai a fargli amare il Natale.

Infine, il Capricorno. Un segno così metodico e stacanovista non può che guardare non di buon occhio tutto ciò che gli fa perdere il ritmo del lavoro e che allontana il raggiungimento dei suoi obiettivi. Per loro, poi, il momento di dover fare i regali è un vero e proprio supplizio.