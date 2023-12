Questa bambina oggi ha 73 anni ed è una conduttrice famosissima: la riconoscete?

Riuscite a riconoscere questa tenera bambina in foto? E’ uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, provate a indovinare leggendo gli indizi che troverete nelle prossime righe

Cercate di indovinare chi è la bambina presente nella foto al di sotto di questo paragrafo. Vi invitiamo a soffermarvi sugli occhi perché sono praticamente identici a come li ha adesso. La bimba in foto oggi ha 73 anni ed è una della presentatrici più apprezzate della televisione italiana.

La sua carriera è iniziata come attrice, successivamente ha intrapreso la strada della conduzione sia di programmi sulle reti Rai che Mediaset. Il suo debutto come attrice è avvenuto nel 1974 e tra i tanti film a cui ha preso parte non possiamo non citare: Diario di un italiano, La badessa di Castro, Zappatore, Testa o Croce, Caramelle da uno sconosciuto, Torno a vivere da solo e Paparazzi.

Sono tantissimi, invece, i programmi televisivi che ha condotto o in cui è stata semplicemente ospite/opinionista. Nel nutrito elenco spiccano: Candid Camera Show, Troppo Forti, E compagnia bella, Cantagiro, Ora di punta, Luna Park, Viva Napoli, Domenica In, Zecchino d’Oro, L’Isola dei Famosi e La vita in diretta.

Avete capito chi è la bambina in foto? Si tratta di…

Prima di svelarvi di chi si tratta vi forniamo altri indizi. Per prima cosa vi diciamo che è nata a Venezia e che dai telespettatori viene associata ad un programma televisivo in particolare in onda su Rai 1.

Avete già un’idea di chi possa essere? Stiamo per svelarvi il suo nome vi diamo l’ultimo indizio: la conduttrice in questione ha due figli di nome Elisabetta e Paolo. Avete capito di chi si tratta?

Ebbene sì, non è altro che l’amatissima Mara Venier. La “Zia Mara”, così chiamata in maniera affettuosa dai fan, è una delle presentatrici più apprezzate della televisione italiana che ogni domenica fa compagnia a milioni di telespettatori con il programma “Domenica In” in onda nel pomeriggio su Rai 1.

Lo sapevate che Mara Venier è stata sposata due volte prima di convolare a nozze con Nicola Carraro? Prima con Pier Paolo Capponi (padre di Paolo, ndr) e successivamente con Jerry Calà. Zia Mara, però, ha avute altre relazioni importanti: una lunghissima con Renzo Arbore per esempio.