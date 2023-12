Test complicatissimo: riesci a indovinare la parola nascosta guardando le 4 immagini?

Pensi di essere molto bravo con gli indovinelli? Allora tenta di risolvere questo: è davvero difficile da completare.

Gli indovinelli possono mettere in difficoltà tutti noi. Ce ne sono di diverso tipo e sono molto divertenti da svolgere. Tutto quello che serve è concentrarsi sulla domanda per poi cercare una risposta. Non si può pretendere di indovinare al primo tentativo. Specialmente quando il test mette a disposizione poco tempo. Ma in questo caso non avrete alcun tipo di limite. Infatti è un test che richiede diversi minuti e tanta pazienza.

Nella prima immagine dell’indovinello potete vedere quattro foto distinte. Tutte quante rappresentano una specifica situazione, e all’apparenza sembra siano scollegate fra loro. In realtà non lo sono affatto: è questo il bello. L’obiettivo dell’indovinello consiste nel riuscire a trovare la risposta che mette in comune tutte le immagini. Ce n’è soltanto una che potrebbe portarvi a vincere questo test visivo. Ma in che modo è possibile trovarla?

Indovinello sulle foto, quale parole le accomuna tutte? In molti sbagliano questo test

Tanto per cominciare non bisogna pensare che sia un test impossibile. Le immagini ci fanno pensare a delle situazioni, ma non sono tutte così diverse fra loro. C’è un elemento “visivo” che le accomuna e che ci permette di trovare la soluzione. Così facendo possiamo assicurarci di indovinare dopo una bella riflessione. Se avete capito qual è la parola segreta, allora potete continuare a leggere: scoprirete se avrete indovinato o meno.

La parola giusta era “Altezza”. Tutte le immagini ci fanno pensare a quella parola: fanno riferimento all’altezza stessa. Salire sempre più in alto per esempio, oppure registrare dei dati in crescita, è una reference più che chiara. Non era un test così difficile dopotutto, anche perché la soluzione veniva mostrata subito. Ma se non siete riusciti ad indovinarla state tranquilli. Può capitare a tutti di fare cilecca.

Ciò che conta è continuare ad allenarsi con gli indovinelli per il futuro. Così facendo si può provare a risolverli con grande facilità. Questi tipi di test possono essere difficili in certe occasioni, motivo per cui non vanno sottovalutati. Anche l’indovinello più innocuo può celare una grande difficoltà se non viene interpretato correttamente. Vi era mai capitato prima d’ora di risolvere un test così difficile? Sono in pochi coloro che riescono a completarlo subito.