Quali elettrodomestici ha scelto Chiara Ferragni per la sua casa nuova

Chiara Ferragni ci stupisce (in positivo) ancora una volta e ci regala preziosi suggerimenti per la scelta degli elettrodomestici.

Chi vorrebbe una casa come quella dei Ferragnez? Sicuramente molti, ma anche senza sognare così in grande possiamo prendere ispirazione dalle scelte della famosa e amata influencer.

Nella sua nuova casa, Chiara Ferragni ha messo tutta la sua personalità e la capacità di creare elementi di spicco come se fosse un qualcosa di naturalissimo. In realtà bisogna proprio saperci fare e non è solamente una mera questione economica.

Dai Social della influencer arrivano foto che fanno brillare gli occhi: lampadari di designer famosi, sculture, una vasca da bagno super moderna, la scala in legno a contrasto che dona calore e atmosfera alla casa, e non da ultimo la saletta cinema che è una vera chicca.

Ma è in cucina che Chiara Ferragni ha effettuato una scelta ben precisa, dando alla casa un’impronta assolutamente smart e hi-tech. Cosa ha comprato e come ha arredato la zona giorno?

Gli elettrodomestici scelti da Chiara Ferragni sono assolutamente da scoprire, ecco quali sono

Nella cucina formata SCIC, Chiara Ferragni ha voluto il massimo del design e della tecnologia, proprio sugli elettrodomestici.

D’altronde oggi possiamo unire alte prestazioni a uno stile in grado di adattarsi ad ogni tipo di arredamento e non avevamo dubbi che le scelte di Chiara Ferragni sarebbero state azzeccatissime.

Sulle sue pagine Social compaiono tante foto, soprattutto degli addobbi natalizi e della vita quotidiana della famiglia, e non potevano mancare istantanee vicino all’Albero addobbato. Ma arrivando in cucina si entra in un’atmosfera completamente smart e super tecnologica.

La Ferragni ha scelto solamente un brand per gli elettrodomestici, ovvero il marchio Haier e più nello specifico la serie 6 che comprende dispositivi da incasso.

Partendo dal forno, troviamo il modello intelligente con schermo touch che consente di controllare la cottura dei cibi e al tempo stesso di navigare in rete o godersi un bel video, ma non solo. È la telecamera smart all’interno del forno la chicca più ambita: capisce al volo il tipo di cibo e di ricetta e imposta automaticamente il programma ideale.

Dello stesso calibro in quanto a performance sono anche gli altri piccoli e grandi elettrodomestici, come il forno a microonde, la lavastoviglie e anche il piano cottura a induzione. Andando a sbirciare il frigorifero ne troviamo uno in perfetto stile americano, con 4 porte e una favolosa cantinetta per i vini, ovviamente super performante e anche gestibile da remoto.

Infine, anche la zona lavanderia è dominata dalla presenza di elettrodomestici intelligenti del brand Haier, e possiamo scommettere che tutti i dispositivi facilitino molto la vita quotidiana, sicuramente molto impegnata, di tutta la famiglia Ferragnez.