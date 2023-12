Auto elettriche, pessima notizia: cosa succede con il freddo appena arrivato in Italia

Le auto elettriche stanno superando, piano piano, le resistenze degli scettici. Ora, però, una notizia rischia di condizionare pesantemente il mercato

Le auto elettriche stanno guadagnando sempre più terreno nel mondo dell’automobile, plasmando il futuro del settore automobilistico e influenzando le scelte dei consumatori.

Questa crescita fenomenale è alimentata da una combinazione di consapevolezza ambientale, miglioramenti nella tecnologia delle batterie e incentivi governativi. Ma, ad alimentare le resistenze di taluni, oggi arriva una pessima notizia. Come faremo a utilizzarle in inverno?

Oltre alle vetture di lusso, sempre più aziende automobilistiche stanno entrando nel mercato delle auto elettriche, offrendo modelli accessibili per una varietà di fasce di reddito. Questa diversificazione ha reso l’opzione delle auto elettriche più accessibile a un pubblico più ampio, contribuendo ulteriormente alla loro adozione su scala globale.

Una delle ragioni principali dietro la crescente popolarità delle auto elettriche è la preoccupazione per l’ambiente. Con la consapevolezza dei cambiamenti climatici, i consumatori stanno cercando alternative sostenibili per ridurre l’impatto ambientale. Le auto elettriche, alimentate da energia pulita e prive di emissioni dirette, rappresentano una soluzione attraente per coloro che cercano un mezzo di trasporto eco-friendly.

Un altro elemento chiave nello sviluppo del mercato delle auto elettriche è l’espansione delle infrastrutture di ricarica. Governi e aziende stanno investendo massicciamente nella creazione di reti di ricarica rapide e accessibili, rendendo più conveniente e pratico possedere un’auto elettrica. Questo sviluppo ha contribuito a dissipare le preoccupazioni (non di tutti) riguardanti la disponibilità delle stazioni di ricarica, incoraggiando sempre più consumatori a fare la transizione verso la mobilità elettrica. Ma ora arriva una notizia che potrebbe far risalire nuovamente l’asticella della preoccupazione.

Auto elettriche: problema con il freddo invernale

Gli sviluppi nella tecnologia delle batterie sono un motore trainante dietro il successo delle auto elettriche. Le batterie al litio-ion stanno diventando sempre più efficienti, offrendo una maggiore autonomia e tempi di ricarica più veloci. Questo ha contribuito a superare le preoccupazioni iniziali riguardanti l’autonomia limitata delle auto elettriche, rendendole una scelta pratica anche per lunghi tragitti. Ma oggi, proprio con riferimento alle batterie, arriva una notizia che potrebbe influenzare decisamente il mercato.

Con il freddo tipico dei mesi invernali, infatti, l’autonomia delle batterie delle auto elettriche scenderebbe sensibilmente. I dati arrivano da uno studio effettuato in Norvegia su 31 modelli di autovetture elettriche. I test hanno analizzato le prestazioni a temperature comprese tra 0 e -10 gradi Celsius. Tra i vincitori di questa sfida contro il freddo spicca la Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, che ha dimostrato di percorrere la distanza più lunga, con un’autonomia di 521 km. Sorprendentemente, ha superato modelli noti per il lusso come la Mercedes EQS 580 4Matic (513 km) e la BMW iX xDrive 50 (503 km).

Ma a interessare maggiormente sono le perdite di autonomia rispetto alle specifiche dichiarate in fase di omologazione. Se alcune auto come la BYD Tang, la Tesla Model Y Long Range Dual Motor, la Porsche Taycan 4 Cross Turismo, la Kia EV6 4WD e la Nio ES8 Long Range si comportano bene, mantenendo buone prestazioni anche in condizioni di freddo, altre deludono parecchio.

Per esempio, la Skoda Enyaq iV80 è il modello che mostra la maggiore perdita percentuale rispetto all’autonomia dichiarata, lasciando quasi un terzo di questa in condizioni di freddo estremo. Altri modelli come la Peugeot E-2008 e la Polestar 2 Long Range registrano perdite superiori al 28%, mettendo in luce le sfide che alcune auto elettriche affrontano in inverno.