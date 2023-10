Un posto al sole, adesso i fan potranno dormire nello storico “Palazzo Palladini”: come fare

Un posto al Sole, adesso i fan potranno dormire nello storico “Palazzo Palladini”: un vero e proprio sogno che si realizza per i fans del “castello arancione”

Dal 1996 a questa parte, Palazzo Palladini è un vero e proprio sogno ad occhi aperti per tutti coloro che seguono Un Posto al Sole. Infatti ogni sera su Rai Tre, abbiamo modo di incantarci davanti a questo meraviglioso palazzo che è situato a Posillipo. Qualche volta, lo vediamo anche all’interno di altre fiction ambientate a Napoli.

Tutti quelli che hanno guardato Un Posto al Sole, nella vita, hanno sognato almeno una volta di dormire in quel palazzo. Alcuni fanno dei veri e propri viaggi fino a laggiù pur di vedere quello che sembra, a tutti gli effetti, un vero e proprio luogo magico. Alcuni non lo sanno ma in realtà Palazzo Palladini si chiama Villa Volpicelli ed è un edificio seicentesco che sorge, appunto, nella meravigliosa Posillipo.

Un Posto al Sole: da oggi puoi dormire nel palazzo della soap!

I fans più fortunati avranno modo di dormire in una stanza del palazzo prestigioso, che fa da sfondo alle vicende degli inquilini di Un Posto al Sole. A partire dal 17 ottobre, Villa Volpicelli sarà prenotatile, per una sola notte e due ospiti, su Airbnb. La troverete nella categoria Dimore storiche in Europa. Questo è un progetto speciale che è stato messo in campo proprio da Fremantle e Rai.

Si tratta di una vera e propria esperienza incredibile per tutti coloro che amano la soap, perché avranno modo di vivere per qualche giorno all’interno dei luoghi visti per anni nel loro programma preferito. Saranno accolti al check-in dall’attore Patrizio Rispo, che come sappiamo nella soap interpreta Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini, e proprio con lui avranno modo di condividere un aperitivo di benvenuto sulla famosa terrazza.

E non solo, infatti non è finita qua: in questo soggiorno è compresa anche una pizza per due in uno dei locali della città, e ci sarà un vero e proprio tour sul set della soap che noi tutti amiamo. L’esperienza si concluderà con una colazione in una delle pasticcerie più famose della città. Insomma, non perdetevi questa opportunità incredibile e provate anche voi a vivere un momento così indimenticabile!