La nave da crociera più grande del mondo è un paradiso sul mare: quanto costa una settimana

Tutti vorrebbero salire a bordo della nave da crociera più grande del mondo per un viaggio da ricordare, ma quanto costa andarci?

Quest’anno le crociere sono ritornate ai livelli pre-Covid, infatti le proiezioni affermano che l’intero anno 2023 potrebbe chiudersi con ben 33 milioni di passeggeri, saliti a bordo delle varie navi da crociera sparse nel mondo. Nel 2022, invece, i passeggeri erano circa 20 milioni.

Inoltre, secondo gli esperti il numero dei viaggiatori che scelgono di viaggiare con le navi aumenterà progressivamente nei prossimi anni e decenni, poiché il costo del biglietto continuerà a diminuire grazie alle nuove tecnologie, che permetteranno alle enormi imbarcazioni di viaggiare senza inquinare l’ambiente.

Per quanto riguarda l’Europa, il numero dei passeggeri è aumentato del 228% rispetto al 2021, e il 38% dei quali preferisce navigare nel Mar Mediterraneo, in particolar modo verso l’Italia.

Viaggiare sulla nave più grande del mondo

La nave da crociera più grande del mondo si chiama Icon of the Seas, ed è ben 5 volte più grande del Titanic. Al suo interno possono entrarvi circa 10.000 persone, grazie ai suoi 40 ristoranti, 7 piscine, 6 acquascivoli e molte spa. Questa meravigliosa città galleggiante, che salperà per la prima volta a gennaio, possiede tantissime attrazioni e un lusso senza eguali.

Tuttavia, gli ambientalisti sono profondamente preoccupati per tutto ciò che potrebbe causare ai mari in cui viaggerà, poiché un’imbarcazione con una stazza del genere lascerà sicuramente degli agenti inquinanti nell’acqua e nell’aria piuttosto significativi. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, Icon of the Seas è nata nei cantieri navali di Turku in Finlandia, mentre nel mese di gennaio partirà dalla Florida dopo essere stata trasportata dalla Cornovaglia.

Inoltre, il suo progetto è stato concepito nel 2016, anche se i lavori hanno subìto un rallentamento a causa della pandemia. Ciò che sorprende maggiormente è il peso della nave, che raggiunge addirittura i 250.800 tonnellate. La lunghezza, invece, tocca i 365 metri (quanto tre campi da calcio) e l’altezza arriva a 80 metri, mentre il costo complessivo è di 2 miliardi di dollari. Pertanto, se l’Icon of the Seas venisse confrontata con il Titanic, quest’ultimo apparirebbe come un piccolo yacht: il famoso transatlantico del 1912 pesava “solo” 53.310 tonnellate, mentre le sue dimensioni corrispondevano a 268,83 metri di lunghezza e 53 metri di altezza.

L’attuale nave più grande del mondo partirà per la prima volta il 27 gennaio 2024 da Miami: il suo viaggio inaugurale comprenderà la navigazione nel mare dei Caraibi. Inoltre, al suo interno la Royal Caribbean ha inserito ben 40 ristoranti, bar, teatri, piscine, acquascivoli, giostre, palestre, spa ecc. Quanto costa allora viaggiare su questa grandissima nave? Naturalmente, i posti disponibili per il viaggio inaugurale di gennaio sono tutti esauriti, ma è possibile prenotare i successivi viaggi del 2024 e del 2025.

Quindi, chi volesse trascorrere una settimana a bordo della Icon of the Seas, dovrebbe sborsare circa 2.894 euro a persona per alloggiare in una cabina interna, oppure 2.978 euro per una cabina con vista mare. E non solo: coloro che possono permettersi di uscire 23.649 euro a persona, possono prenotare la lussuosa Icon Loft Suite.