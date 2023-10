Da non perdere il mercatino di Natale migliore d’Europa sapete dove si trova? È in una città economica e bellissima. Tutte le informazioni utili.

Archiviata l’estate, anche se dalle calde giornate di sole non sembra, è arrivato il momento di pensare al Natale e in particolare all’irrinunciabile appuntamento con i mercatini. Non è mai troppo presto per prenotare un viaggio per visitare uno dei bellissimi mercatini d’Italia e d’Europa. Anzi, questo è il momento giusto e qui vogliamo segnalarvi il mercatino di Natale più bello d’Europa

Ogni anno, in vista del Natale, i portali web specializzati in viaggi pubblicano le loro classifiche sui luoghi più belli da visitare e una in particolare riguarda i mercatini. La visita ai mercatini natalizi è diventata un appuntamento irrinunciabile anche per tanti italiani, dopo aver importato o ripreso una tradizione, il Christkindlmarkt, mercatino del Bambino Gesù, nata in Germania ma poi diffusasi anche nel resto d’Europa, soprattutto al Centro e al Nord.

Anche in Italia troviamo splendidi mercatini natalizi tradizionali, soprattutto sulle Alpi. Qui, però, vi portiamo alla scoperta del migliore d’Europa, secondo una prestigiosa classifica. Ecco qual è, perché e come visitarlo.

Il mercatino di Natale migliore d’Europa si trova in una città economica

La prestigiosa classifica dei mercatini di Natale migliori d’Europa è elaborata da European Best Destinations, l’agenzia che promuove il turismo in Europa segnalando le località più belle e imperdibili, per luoghi e per aree tematiche. Quest’anno sul primo gradino del podio di mercatino più bello e migliore d’Europa troviamo ancora una volta quello di una meravigliosa capitale europea che è anche una città economica. Stiamo parlando di Budapest, la capitale dell’Ungheria.

Il mercatino, chiamato anche Festa dell’Avvento alla Basilica, si svolge davanti alla imponente Basilica di Santo Stefano. Qui, sotto un altissimo albero di Natale tutto colorato e lunghi fili di lucine, sono allestite le classiche casette in legno con gli stand degli artigiani e produttori dove acquistare giocattoli, idee regalo e tante leccornie.

Il mercatino offre anche un ricco calendario di eventi, tra spettacoli, musica dal vivo e iniziative per famiglie con bambini. Quest’anno, la Festa dell’Avvento alla Basilica di Santo Stefano di Budapest, con il mercatino e gli eventi, è in programma dal 24 novembre al 31 dicembre 2023. Potete approfittarne per il Ponte dell’Immacolata, visto che quest’anno l’8 dicembre sarà di venerdì. Un weekend per visitare anche la città di Budapest che oltre a essere bellissima è anche economica, con tanti voli low cost in partenza dall’Italia.

Il mercatino di Natale di Budapest è stato votato il migliore d’Europa dagli utenti del portale European Best Destinations. È al primo posto della classifica dei mercatini europei per il quarto anno consecutivo. Sul podio troviamo al secondo posto Danzica, in Polonia, e Craiova, in Romania.