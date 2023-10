E’ italiano il triste primato sull’inquinamento: i dati che mettono paura

Uno dei luoghi più inquinati d’Europa si trova in Italia: ecco qual è e tutti i dati che spaventano gli italiani.

L’inquinamento è una delle piaghe che più affliggono il nostro pianeta e anche uno dei problemi più difficili da affrontare e da combattere per scienziati e capi di stato. Ridurre l’inquinamento significa infatti, in molti casi, rinunciare a tanti comfort e comodità di cui disponiamo al giorno d’oggi.

Come ogni anno il servizio di monitoraggio atmosferico Copernicus ha rilevato i dati sull’inquinamento, dati che sono poi stati rielaborati dalla redazione tedesca di Deutsche Welle con l’European Data Journalism Network. Le rilevazioni hanno avuto esito nefasto per una zona d’Italia: vediamo quale.

Monitoraggio atmosferico: ecco qual è la zona più inquinata d’Italia

In totale sono 58 le province italiane dove la concentrazione media di PM2,5 è risultata essere superiore ai 10 mg per metro cubo, ovvero al limite stabilito dalla UE per garantire la salute delle persone. Inoltre in 9 comuni italiani il valore delle PM2,5 ha superato i 20 microgrammi.

Risultato delle rilevazioni è stato che oltre il 73% degli italiani vive in territori inquinati e la zona più inquinata d’Italia è quella che comprende la Pianura Padana. La più grande zona pianeggiante del nostro Paese si conferma essere anche l’area più inquinata a livello europeo.

Il monitoraggio atmosferico Copernicus si è svolto tra il 2018 e il 2022 e, nell’arco di tempo preso in considerazione, è stato notato che l’inquinamento da PM2,5 è risultato in aumento in 30 città italiane. La provincia italiana più inquinata di tutte, e seconda città più inquinata d’Europa è risultata essere Cremona.

La città ha da sempre problemi legati all’inquinamento. La sua conformazione geografica al centro della Pianura padana e la sua alta concentrazione di industrie e fabbriche hanno sempre portato ad etichettare Cremona come città tra le più inquinate d’Italia.

Le altre province più inquinate d’Italia

Oltre che Cremona, i dati del monitoraggio atmosferico di Copernicus hanno messo alla luce tantissime altre città italiane dove il livello di inquinamento è aumentato negli ultimi anni. Subito dopo Cremona troviamo le province di Monza e Brianza, Milano, Mantova e Padova.

A registrare un aumento sempre più significativo dei livelli di inquinamento negli ultimi anni è stata la città di Biella (+17,2%), seguita da Lecco (+14,8%), Vicenza (+14,3%), Como (+14,2), Varese (+14%), Lucca (+12,9) e Pistoia (+12,7%). A crescere anche l’inquinamento legato alle emissioni di PM2,5 nelle province venete di Padova, Verona e Treviso (rispettivamente al 5°, 7° e 9° posto).

Tra le 58 province più inquinate d’Italia ci sono anche numerose città del Sud. Tra queste spiccano Napoli, Caserta, Benevento ed Avellino, tutte in Campania. Altre tre città più inquinate d’Italia si trovano invece in Puglia e sono Taranto, Brindisi e Lecce.