Vi pagano 500 € al mese e vi regalano una casa con terreno: l’offerta dell’isola paradisiaca. Come approfittare dell’offerta

Un’offerta imperdibile per cambiare completamente vita e magari ricominciare da zero. Ecco come cogliere l’occasione al volo.

«Adesso basta, vado a vivere su un’isola deserta». Quante volte abbiamo pronunciato questa frase, magari in preda alla rabbia. A volte non si vive la vita che si vorrebbe, oppure non si trova lavoro, o non ci si trova bene con le persone di un posto e si sogna di poter andare in un luogo lontano in cui ricominciare da zero.

Magari, in un luogo incontaminato, come un’isola con pochi abitanti. Tutto è possibile nella vita, basta volerlo e creare la giusta occasione. In fondo, i cambiamenti possono fare davvero molto bene, soprattutto se una persona sente davvero che è giunto il momento.

Una buona occasione arriva da un’isola paradisiaca che pur di ripopolare il suo territorio, è disposta a pagare famiglie giovani per far sì che si riempia di vita e bambini. È un’isola davvero bellissima, e la proposta decisamente allettante. Ma dove si trova questo diamante naturale? Scopriamo insieme dov’è e qual è l’offerta irrinunciabile.

L’isola paradisiaca e l’offerta imperdibile di trasferimento: ecco dove si trova

Immaginate di poter fare un tuffo in acque cristalline e in un posto del tutto incontaminato. Panorami mozzafiato, totalmente immersi nella natura. L’allettante proposta di trasferimento giunge dalla Grecia, dall’isola di Anticitera, a 45 minuti di aereo da Atene.

500 euro al mese per 3 anni, una casa e un terreno da coltivare per poter ricominciare da zero. È questa l’incredibile offerta dell’isola greca, che necessita di ripopolarsi. Si tratta di una proposta che si rivolge per lo più ai greci, ma è aperta anche a eventuali stranieri che volessero ricominciare da zero, in un nuovo posto.

Spiagge pazzesche, sentieri, grotte tutte da scoprire. Un vero paradiso in cui potersi godere la vita senza il caos che caratterizza la vita in città. Sull’isola vivono solo 24 persone. Tempo fa c’erano più persone, ma i giovani sono andati via in altri luoghi, per vivere una vita diversa, spostandosi sulla terraferma o in isola con un maggior numero di abitanti.

L’isola ha a disposizione un negozio, un ostello, un Airbnb, ma non ci sono banche né bancomat. La barca che porta alimenti e gas sull’isola non può approdare se il mare è in tempesta, cosa frequente nel periodo invernale. Per chi fosse interessato, tuttavia, le porte sono aperte.