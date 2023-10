Le migliori location in cui ammirare il foliage: uno spettacolo naturale tipico dell’autunno

Ecco quali sono i luoghi migliori dove poter assistere e celebrare la poesia della natura che prende vita proprio in questa stagione.

Talvolta si pensa sin troppo erroneamente (e con superficialità) che la fine dell’estate sia il preludio, poi, ad una stagione fredda e, anche da un punto di vista trasversalmente umorale, ad un tempo difficile, dove la vita di città si interseca tra piogge, freddo, giornate molto corte e – perché no – raffreddore; ciò al netto degli odierni stravolgimenti climatici. Le cose cambiano se si opera una semplice sostituzione di tipo “ambientale”.

Basta collocare il bel luogo naturale al posto del tran tran urbano per cambiare i termini di una questione ed esporsi ad un’atmosfera davvero coinvolgente e rigenerante. D’altronde, più che mai si sta riscoprendo il potere di immersione emotiva in un luogo fatto di alberi e fiori per ricalibrare i sentimenti e depurare il carattere di una persona. In tale contesto, c’è la possibilità di cambiare opinione su una stagione come l’autunno.

Ecco dove assistere nel lusso allo spettacolo del foliage

Viene considerato in parte come una mezzastagione (sì, tra quelle che non esistono più), piuttosto che una stagione, con i suoi ritmi, i suoi significati, le sue manifestazioni e ovviamente i suoi colori. I genitori potrebbero di sicuro destare meraviglia nei loro piccoli figli se li portassero in quei luoghi dove prende forma il tipico fenomeno autunnale, ossia il foliage.

Gli attori assoluti di questo spettacolare fenomeno sono gli alberi: le loro foglie cambiano colore, passando dal verde al giallo, e ancora arancione, rosso e marrone. Dopodiché l’albero si spoglia progressivamente della sua chioma: questa è la preparazione all’inverno delle piante caducifoglie, non certo delle sempreverdi. Questa manifestazione naturale ha da sempre suggerito versi ai poeti (la caducità della vita) e righe ai romanzieri.

Le location di lusso per un’esperienza unica nel pieno del foliage

Per assistere a questa sorta di cromoterapia all’aria aperta, si può andare alla ricerca dello stupore con il “treno del foliage“, che dal 15 ottobre all’11 novembre 2023, parte ogni giorno per percorrere i 50 chilometri che separano Domodossola e Locarno, coperti da valli rossastre. E ai confini, tra l’Italia e l’Europa, si possono vivere le sfumature uniche regalate da questa stagione.

In Engadina (Svizzera), si può ammirare lo spettacolo del foliage nel più antico albergo di Pontresina, lo storico Grand Hotel Kronenhof, attualmente al suo 175esimo anno di attività: oltre 2mila metriquadri di spa, l’affaccio sul massiccio del Bernina, le numerose escursioni offerte per immergersi nella natura circostante sono le credenziali per affidare all’autunno il proprio relax.

Il Castello di Buttrio, nei Colli Orientali del Friuli, è una tenuta seicentesca di 38 ettari, dove la ricercatezza del boutique hotel si sposa con la storica attività di viticoltura. Nel borgo di Castelfalfi, tra Firenze, San Gimignano e la Costa Tirrenica, si estende il lussuosissimo Resort Castelfalfi dove soggiornare per vivere il meraviglioso foliage toscano. Ancora in Svizzera, ma nel cuore della Valle Orsera, il 5 stelle lusso The Chedi Andermatt, con una spa da 2.400 mq nel cuore delle Alpi Svizzere. Nelle Alpi Francesi, a Megève, c’è il Four Seasons Hotel Megève, noto sin dagli anni Venti dal jet set internazionale grazie, di fatto, alla proprietà dei banchieri Rothschild.