Il periodo dell’anno più economico per prenotare i voli per le vacanze: pochi lo sanno

C’è un periodo dell’anno in cui conviene decisamente di più prenotare i voli per partire. Ecco qual è e perché conviene.

Partire per le vacanze è sicuramente uno dei momenti più belli dell’anno. Dopo tanto duro lavoro, ci vuole il cosiddetto “meritato riposo”. Quel momento in cui, finalmente, si può viaggiare e raggiungere la meta tanto agognata.

Magari si desidera fare un bel bagno nelle cristalline acque dei Caraibi o delle Maldive, magari si vuole fare un viaggio a New York per esplorarne ogni angolo, o un salto a Parigi, per una vista spettacolare e un pranzo o cena nella meravigliosa Torre Eiffel.

Qualunque viaggio si decida di pianificare, è importante prenotarlo con un certo anticipo, perché si sa, i prezzi dei voli sono decisamente più convenienti. Salire a bordo di un aereo ha dei costi piuttosto elevati, ma prenotare prima consente di risparmiare sempre qualcosa.

Quando si vuole andare in vacanza, si tende a cercare le migliori offerte, sia dei voli che degli alberghi, ma ci sono periodi in cui i prezzi sono più elevati e periodi in cui, invece, sono più bassi. Ed è in questi ultimi periodi che è importante approfittare delle occasioni, per ritrovarsi nel luogo in cui si desidera andare, ma senza spendere chissà quale cifra.

Voli vacanze, qual è il periodo migliore dell’anno per prenotare

Durante l’anno si sogna di poter prendere un aereo e staccare, finalmente, per visitare un luogo in cui non si è mai stati. O magari, recarsi in un luogo in cui si è già stati, non vedendo l’ora di riabbracciare vecchi amici, parenti ecc. Cambiare aria, qualunque sia il motivo che spinga a farlo, è un’ottima soluzione, soprattutto se il lavoro ha occupato la gran parte delle giornate.

Prenotare in anticipo è meglio, anche se in realtà, a volte, anche i last minute possono essere convenienti. Quel che però non tutti sanno, è che ci sono dei periodi specifici dell’anno in cui i prezzi dei voli sono più bassi. Ed è bene saperlo e cogliere l’occasione al volo, per non ritrovarsi a sborsare sempre cifre enormi. Di solito, i prezzi dei voli per le vacanze sono più elevati dal 9 al 15 gennaio e anche dall’8 al 14 maggio.

Conviene, dunque, prenotare tra il 23 gennaio e il 5 febbraio. È questo, infatti, il periodo dell’anno in cui i costi dei voli sono più bassi. Ergo, segnatevelo o tenetelo bene a mente, in modo da prenotare in quel lasso di tempo.