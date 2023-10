A tutti è capitato di vederle: ecco perché alcuni avvolgono le valigie nella pellicola trasparente

Come mai alcune persone sono solite avvolgere le valigie in una pellicola trasparente? Ecco alcune valide ragioni.

Viaggiare è una delle gioie di questa vita, fare le valigie e partire per luoghi da esplorare, incontrare persone nuove o rivedere chi già conosciamo. È un’emozione tutta da vivere. Di viaggiare, conoscere ed esplorare il mondo, non se ne ha mai abbastanza. È davvero una grande felicità, ma è altrettanto importante viaggiare in sicurezza.

Eh sì, perché di imprevisti possono essercene tanti, ed è sempre meglio organizzarsi per tempo. In valigia, soprattutto in quelle grandi, bisogna portare con sé tutto l’occorrente, a seconda dei giorni in cui si soggiornerà in un determinato luogo. Bisogna ricordare di portare con sé tutti gli accessori per l’igiene personale, i vestiti, ma anche documenti, dispositivi elettronici come computer, power bank, airpods, caricabatterie del cellulare, smartphone, e l’immancabile macchinetta fotografica.

Senza quest’ultima, d’altronde, come faremmo a fermare il tempo racchiudendolo in uno splendido ritratto? Sarebbe impossibile. Non bisogna dimenticare, poi, accessori e medicine. Attenzione, naturalmente ai soldi. Quelli non è proprio il caso di tenerli in valigia ma sarebbe meglio avere delle tasche apposite cucite addosso in cui nasconderli. In viaggio, la prudenza non è mai troppa.

Valigie con pellicola trasparente: perché si usa fare così?

Viaggiando, vi sarete di certo accorti che alcune valigie sono avvolte con una pellicola trasparente. È un servizio fornito anche dagli aeroporti, a prezzi modici. Il motivo è molto significativo, e riguarda la sicurezza. In primis, la pellicola trasparente è un’ottima protezione contro germi e batteri.

Evita infatti che la valigia venga a contatto con elementi che possono essere contaminanti, oltre a scongiurare maggiormente il rischio di graffi mentre avviene il loro trasporto. E ancora, scongiura anche il rischio che trafficanti possano introdurre droga o altre cose nelle valigie di ignari passeggeri. Questo occorre di frequente in Colombia. Con la pellicola trasparente si capirà subito se qualcuno ha cercato di manomettere la valigia.

Infine, legando più valigie con la pellicola, è possibile comporre un solo bagaglio e questo va a favore di chi lo fa, perché si abbassano i costi di trasporto. Ergo, avvolgere i bagagli può essere davvero un’ottima soluzione per la vostra sicurezza e anche per proteggere i vostri beni. I malintenzionati ci penseranno due volte prima di aprire la vostra valigia e commettere sciocchezze.