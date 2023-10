Ora sappiamo perché la Finlandia è il Paese più felice al mondo

Andiamo alla scoperta dei motivi che rendono la Finlandia il Paese più felice al mondo. Molte motivazioni sorprenderanno.

Esiste un proverbio finlandese che recita “la felicità è uno spazio tra mancanza e abbondanza“. In lingua finlandese, ci sono due termini che possono essere tradotti come “felicità”: “onnellinen” e “iloinen“.

La differenza tra i due è significativa: “iloinen” indica una contentezza momentanea, come quella che si prova quando si incontra una persona cara dopo molto tempo, mentre “onnellinen” rappresenta un sentimento più profondo e globale di felicità, che si basa sulla gratitudine. In finlandese, “ilo” significa “gioia”, mentre “onni” significa “fortuna”. Questa distinzione sottolinea la differenza tra una felicità effimera e una serenità duratura.

Nonostante gli Inuit abbiano cinquantadue termini per descrivere la neve, a seconda della sua forma e consistenza, sembra sorprendente che in Finlandia, il Paese che da sei anni consecutivi si posiziona al primo posto nella classifica mondiale della felicità pro capite, ci siano solo due varianti di felicità. Tuttavia, questo dimostra che la felicità non dipende dalla quantità di parole che abbiamo per descriverla, ma piuttosto dalla nostra capacità di apprezzare le piccole cose della vita e di essere grati per ciò che abbiamo.

Ecco perché la Finlandia è il Paese più felice al mondo

Il New York Times ha intervistato una dozzina di finlandesi di diverse età e professioni, che hanno espresso scetticismo sulla misurazione della felicità ma concordano sul fatto che la felicità si raggiunge quando si capisce cosa è veramente sufficiente per vivere.

Questo è un concetto di minimalismo che è stato anche esplorato da Matt D’Avella e The Minimalists. Un filosofo finlandese ha anche risposto alla CNBC che il segreto della felicità è un altro proverbio. La massima finlandese “Kell’onni on, se onnen kätkeköön” che significa “chi è felice dovrebbe nasconderlo“, spiega che questa mentalità deriva dalla paura di perdere la felicità se viene mostrata troppo apertamente.

Ci sono due fonti: un sito web che parla degli idiomi finlandesi e un altro sito che parla della felicità in Finlandia e del fatto che il Paese misura la prosperità attraverso la felicità interna lorda invece del prodotto interno lordo. Anche i finlandesi tendono a non parlare della loro felicità e a evitare i paragoni, preferendo fidarsi dei connazionali e smarrire appositamente i portafogli.

Il Reader’s Digest ha lasciato dodici portafogli contenenti 50$ e un biglietto con un numero di cellulare in sedici città del mondo, undici dei quali sono stati restituiti a Helsinki. I finlandesi sono descritti come un popolo felice, con la natura al primo posto come fonte di felicità. Non è necessario praticare il nordic walking o esagerare con la sauna, ma una passeggiata di un quarto d’ora al giorno può essere sufficiente.

La Finlandia è anche conosciuta per i suoi cottage sui laghi e le città come Vaasa e Tampere. Nonostante ciò, i finlandesi sono considerati il popolo più felice al mondo.