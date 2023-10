Meglio che negli USA! Arrivano da noi i campi di zucca: dove vedere i più belli in Italia

Ecco dove far divertire i bambini nel vivere a pieno la magica atmosfera di Halloween, con tutte le attività della tradizione anglosassone.

Da diversi anni, oramai, la festa di Halloween è entrata a pieno titolo negli appuntamenti festaioli dell’anno. La chiamata inizia con l’arrivo dell’autunno e a darsi da fare sono bambini e genitori. Sì, perché è proprio un’occasione per i più piccoli di divertirsi stando in compagnia e dando sfogo alla voglia di mascherarsi.

In fondo, il lancio culturale della festa più rappresentativa del mondo anglosassone nella tradizione latina, ha avuto l’effetto di prolungare, o meglio anticipare con alcune varianti la tipica mascherata di Carnevale. L’approdo di questa festa non dispiace nemmeno agli adulti e a tanti locali che nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, danno vita alle serate a tema all’insegna della paura (per così dire) e del mistero.

Nasce anche in Italia la tradizione dei campi ricoperti di zucche

Non è certo difficile trovare quanto è indispensabile per realizzare la miglior ricetta di Halloween, tra travestimento, festicciole, decoupage per bambini e film su zombie. Insomma, quanto basta per immergersi nell’atmosfera della notte dei Santi. Non potevano mancare in Italia bellissimi campi di zucche dove dar sfogo alla passione per Halloween.

Perché le zucche? Perché sono indispensabili per creare la famosa Jack-o-lantern, la lanterna prodotta scavando l’interno di una zucca, formando il tipico volto con i fori a forma di occhi e bocca, da dove esce la luce. La tradizione ha antiche radici irlandesi: un uomo di nome Jack – così vuole la leggenda – riuscì ad ingannare il Diavolo che non lo voleva all’Inferno (ma nemmeno al Paradiso era gradito), guidato nelle tenebre da un tizzone derivato da un cavolo di rapa; negli Stati Uniti, il cavolo di rapa fu sostituito dalla zucca, più facile da lavorare.

Nascono così i Pumpkin Patch, i campi ricoperti di zucche pronte da intagliare. Le persone alla ricerca di una zucca possono ora trovare bellissimi campi anche in Italia. Soltanto nella provincia di Pavia ve ne sono 35, ma il più grande il Villaggio delle Zucche, ricco luogo di animazione, pranzo e laboratori. Cacce al tesoro, laboratori di intaglio e degustazione di piatti a base di zucca presso il Giardino delle Zucche di Caserta.

Al Campo di zucche You Pick, in Brianza, si raccolgono zucche di tutti i tipi (violino, betternut, hokkaido ecc.) da destinare alla degustazione fino all’intaglio. Vicino a Roma, si trova invece il Pumpkin Patch dell’azienda agricola Torre in Pietra Carandini, con tanti laboratori di intaglio per le famiglie. In provincia di Salerno, si trova invece La terra delle zucche di Eboli, mentre a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, c’è la favolosa Tulipania, luogo dove apprezzare un meraviglioso foliage autunnale.