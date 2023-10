L’Antico Vinaio di Firenze innarrestabile: arriva in un’altra grande città italiana, apertura prevista per ottobre

Appena pochi giorni dopo l’inaugurazione del locale a Los Angeles, l’Antico Vinaio sbarca in una nostra città iconica.

Da sempre, gli Stati Uniti sono una sorta di seconda casa per gli italiani. La storia di immigrazione della nostra popolazione verso il “Nuovo Mondo” ha radici piuttosto datate. Inevitabile, dunque, che anche la cucina del Bel Paese sia ormai molto radicata negli States. Per questo, uno dei brand che segnano l’eccellenza italiana, L’Antico Vinaio, ha già conquistato gli USA. E ora è pronto a conquistare un’altra grande città italiana.

Nel 2022, l’agroalimentare italiano ha fatto benissimo, soprattutto se si guarda al mercato americano. Nel 2022 ha segnato una crescita del 10,9%. E già nel 2021 aveva registrato un aumento del +18,2% rispetto al 2020, raggiungendo un valore pari a $ 6,5 miliardi (di cui $ 2,3 solo di vino).

Per questo l’Antico Vinaio già da qualche mese ha conquistato gli States e, in particolare, Los Angeles. E ora, come ci mostra un video pubblicato sull’account ufficiale del locale, tra un viaggio e l’altro negli USA, l’Antico Vinaio è pronto a conquistare un’altra grande città italiana. Una città che fa della tradizione culinaria un proprio marchio di fabbrica, famoso in tutto il mondo.

L’Antico Vinaio alla conquista di un’altra grande città italiana

Sono ormai celeberrime le lunghissime, interminabili, code fuori da “All”Antico Vinaio” di Firenze. Un’attesa che vale la pena, se poi si possono gustare le deliziose focacce della piccola bottega diventata un brand di livello internazionale.

La storia dell’Antico Vinaio è iniziata a 1989, quando la famiglia Mazzanti ha preso in gestione una piccola rosticceria in via dei Neri, a soli 250 metri dalla Galleria degli Uffizi. Da quel momento, un’ascesa inarrestabile, con le schiacciate ripiene di salumi, formaggio e varie salse, capaci di varie evoluzioni nel corso degli anni, richiamando alla tradizione culinaria dell’intero Paese.

Ora, come possiamo vedere anche spulciando i social, una parte importante del business della focacceria si è spostata anche negli States. Ma L’Antico Vinaio vuole continuare a crescere e così è pronto ad aprire un proprio punto vendita anche in un’altra città che ha fatto e fa della tradizione culinaria qualcosa che va oltre gli aspetti nutrizionali.

Parliamo di Napoli. Ebbene sì, nel video che vi pubblichiamo oggi, il buon Tommaso Mazzanti ci rivela l’indiscrezione, anzi, lui stesso lo chiama spoiler. Il 30 settembre, infatti, ha aperto il punto vendita di Los Angeles, ma al ritorno dagli USA, arriverà la lieta notizia, richiesta da centinaia di fan: l’apertura nella città partenopea è imminente e sarà già nel mese di ottobre appena iniziato.