Nessuno vuole partire? Viaggia da sola: le 5 mete perfette per turisti solitari

Ci sono 5 mete in particolare amate dai turisti solitari, cioè quei viaggiatori che preferiscono viaggiare da soli. Ecco quali sono.

La vacanza è una parte fondamentale della vita di un essere umano, poiché permette a tutti di trascorrere delle giornate in totale relax dopo mesi di duro lavoro. Ma qual è l’origine delle vacanze?

Nonostante il turismo di massa sia nato perlopiù nell’800, la vacanza potrebbe avere un’origine molto più antica, addirittura nell’epoca romana. Infatti, i cittadini più ricchi di Roma amavano lasciare la metropoli durante la stagione estiva, per recarsi nelle loro lussuose ville costruite sulla Costiera Amalfitana, a Capri o a pochi passi dalla costa laziale.

Tuttavia, in Italia la vacanza moderna nacque tra gli anni’ 50 e ’60 con l’arrivo della famosa villeggiatura. In quegli anni un numero enorme di persone partiva verso i luoghi di mare o di montagna, con l’obiettivo di restarci per l’intera stagione estiva.

Le 5 mete per i viaggiatori solitari

Il viaggio è considerato tradizionalmente come un’attività di famiglia o da effettuare tra amici, ma sempre più persone negli ultimi anni hanno scoperto il piacere del viaggio in solitaria. Fortunatamente, ci sono delle mete perfette per i turisti che amano viaggiare da soli: è possibile visitare molte città storiche europee, isole tropicali, villaggi meravigliosi, paesi lontanissimi o persino posti artici. La prima meta consigliata è il Bhutan, poiché è uno dei paesi con la più alta presenza di verde al mondo.

Infatti, il suo territorio è caratterizzato da un 70% di foreste, che donano ossigeno e tanta positività. Tuttavia, il governo ha inserito un ingresso a numero chiuso nel proprio Paese, ciò significa che solo un numero limitato di stranieri può accedere in Bhutan durante l’anno.

E non solo: i fortunati che riescono ad entrare devono pagare ben 200 dollari al giorno. Chiaramente, queste scelte servono a non creare il turismo di massa e a proteggersi dalla globalizzazione. Inoltre, i buddisti proteggono la natura e tutti gli esseri viventi del proprio paese, perciò l’eventuale presenza di migliaia di turisti rovinerebbe il loro equilibrio.

Un altro posto da visitare assolutamente è la Cambogia, in particolar modo Battambang: si tratta di una località costellata da antichissimi templi e da bellissime spiagge bianche. Il tutto è attorniato da una natura selvaggia e incontaminata, caratterizzata perlopiù dalla giungla. Continuando la lista dei luoghi più belli da vedere in solitudine, è possibile trovare le isole Orcad in Scozia. Queste ultime sono formate da ben 70 isole, raggruppate in un grande arcipelago. Per la precisione, solo 20 sono abitate da un numero esiguo di persone.

Alcune città possiedono numerosi negozi di artigianato, antiche stradine e persino un villaggio primitivo dell’epoca neolitica, il quale è un patrimonio mondiale dell’UNESCO. Inoltre, c’è la possibilità di visitare le bellissime isole Lofoten, situate in Norvegia. Ciò che sorprende maggiormente di questa meta è la sua atmosfera fiabesca, fatta di acqua, terra e luce.

In alcuni periodi dell’anno il Sole non tramonta mai, quindi il cielo può brillare di luce anche a mezzanotte. Infine, un altro luogo consigliato sono le isole Similan, che appartengono alla Thailandia. Sono un luogo ideale per una vacanza nel mese di dicembre, poiché le temperature si alzano e l’acqua diventa molto limpida.