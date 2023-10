Casa ad un euro in Sicilia? L’esperienza di chi lo ha fatto davvero

Comprare casa in Sicilia per soltanto un euro è possibile: qualcuno ci è riuscito davvero, ma come avrà fatto a coronare questo sogno?

Il mercato immobiliare italiano sta diventando sempre più complesso, soprattutto per i giovani che vogliono acquistare casa per la prima volta. In città come Milano, Firenze, Bologna e Roma, il costo del mattone al metro quadro sta salendo all’impazzata, dunque trovare case a buon prezzo è un evento tanto raro quanto irrinunciabile.

Appurato che gli immobili avranno sempre più valore soprattutto in queste città, possiamo affermare con certezza non sarà così in molte altre parti d’Italia dove, invece, persiste lo spopolamento. Questo è dovuto non solo alla “fuga” dei giovani verso il centro abitato per cercare lavoro, ma anche al decesso degli anziani che ancora abitavano questi luoghi.

E così, per ovviare al problema dello sfollamento di interi paesini di periferia, le amministrazioni locali si sono mosse con iniziative famose in tutta il Paese. Quella delle case a un euro, ad esempio, è una delle soluzioni più gradite da chi vuole dare una seconda chance a questi sobborghi ormai disabitati. Ma tutto ciò è davvero possibile?

A darne conferma sono due inglesi, volati in Italia per assicurarsi che tutto ciò non fosse una truffa: a quanto pare no, dato che sono riusciti ad aggiudicarsi due case enormi a pochissimo prezzo.

Acquistano due case con pochi soldi, ma come hanno fatto i due inglesi?

Iniziative che permettono di avere case a un euro ci sono eccome, e molte esistono proprio in Italia. Proprio nel Bel Paese si è diretta una coppia dalla Gran Bretagna, che ha concluso l’affare della vita: due case nel paesino di Mussomeli, in Sicilia, a pochi soldi.

Il quotidiano “The Sun” ha riportato l’incredibile storia di Jeffrey Pfefferle e Leon McNaught che, una volta atterrati in Italia, hanno chiuso un affare in pochissimo tempo. Nonostante molti inglesi raggiungano la Sicilia per trascorrere le proprie vacanze, Jeffrey e Leon l’hanno fatto con l’intento di acquistare casa. E ci sono riusciti.

Nel paesino di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, i due hanno potuto visitare privatamente alcuni edifici. Proprio nel piccolo comune siciliano, Jeffrey e Leon hanno deciso di acquistare una casa arredata con mobili antichi e lampadari per 30.000 euro. Ma il vero affare riguarda la casa che hanno visitato dopo, la quale gli è stata ceduta al prezzo simbolico di un euro. Non è la prima volta che ciò avviene, soprattutto nei confronti di turisti che sperano di trasferirsi in Italia per ripopolare queste zone.