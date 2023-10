Sei mai salito su un aereo dalla parte destra? La risposta è no e ti spieghiamo perché

By

Se avete mai preso un volo di linea, avrete notato una costante: la maggior parte delle persone sale a bordo di un aereo dalla sinistra.

Se vi siete mai chiesti perché, la risposta è piuttosto semplice e legata alla logistica e alla convenienza. Numerose operazioni cruciali nell’ambito dell’aviazione si svolgono puntualmente sul lato destro dell’aereo, tra cui il rifornimento, il carico e lo scarico dei bagagli, il servizio catering e molte altre attività essenziali.

Queste operazioni richiedono la presenza di veicoli aeroportuali, attrezzature di terra e personale specializzato che lavora in modo coordinato per garantire che tutto sia pronto per il volo.

Imbarco perché procedere a sinistra

1. Imbarco Ordinato

Per mantenere un flusso di passeggeri ordinato durante l’imbarco, le compagnie aeree spesso utilizzano passerelle mobili e scale coperte per far salire i passeggeri sui due lati dell’aereo contemporaneamente. La porta d’ingresso principale di un aereo è generalmente posizionata sulla sinistra, ed è da lì che la maggior parte delle persone sale a bordo.

2. Abitudine e Convenienza

Poiché la maggior parte dei passeggeri sale a bordo dalla sinistra, la fila di posti a sinistra (nell’ala sinistra) dell’aereo si riempie più rapidamente. Di conseguenza, molti passeggeri preferiscono sedersi dalla parte sinistra per ridurre al minimo il tempo trascorso in attesa. Questa abitudine è diventata una sorta di convenzione non scritta.

3. Sicurezza

Anche se esiste una porta d’ingresso di servizio dalla parte destra dell’aereo, questa viene utilizzata principalmente per situazioni di emergenza e operazioni di imbarco aeroportuale. L’accesso principale è sempre dalla parte sinistra.

4. Conformità alle Procedure

I piloti seguono procedure standardizzate e altamente regolamentate durante tutte le fasi del volo, compreso il processo di imbarco. Queste procedure sono progettate per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio, e il rispetto delle regole è essenziale.

5. Uniformità nella Comunicazione

Mantenere l’imbarco dalla parte sinistra aiuta a mantenere uniformità nella comunicazione e nella gestione delle operazioni aeroportuali tra le diverse compagnie aeree e i diversi aeroporti in tutto il mondo. Questa coerenza semplifica il processo per tutti i soggetti coinvolti.

Sicurezza e precisione sono sempre al centro delle operazioni aeroportuali, e questa pratica consolidata di mantenere l’imbarco dei passeggeri sul lato sinistro dell’aereo è una parte essenziale. La maggior parte delle persone non è mai salita su un aereo dalla parte destra e questo é dovuto a una combinazione di convenienza, conformità alle procedure e logistica operativa. Tuttavia, è importante notare che, una volta a bordo, la posizione all’interno dell’aereo non influisce sulla sicurezza o sul comfort del volo.