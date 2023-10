Mercatini di Natale 2023: il calendario delle varie città, un’esperienza magica da non perdere

Si avvicina il periodo più bello dell’anno. Ecco il calendario dei Mercatini di Natale 2023: in quali città ci saranno.

Ammettiamolo…Ogni anno, quando i primi freddi iniziano a farsi sentire, la mente viaggia fino ad arrivare a pensare alla magia del Natale, delle luci e dello stare insieme con la famiglia.

Anche quest’anno, infatti, in molti si stanno immedesimando in quello che sarà uno dei momenti più belli dell’anno. Nonostante sia ancora autunno, vogliamo però farvi viaggiare un po’ nel futuro, dandovi delle piccole anticipazioni su come sarà il periodo natalizio in Italia. Ecco, infatti, il calendario dei Mercatini di Natale 2023 nelle varie città italiane.

Mercatini di Natale 2023 in Italia: ecco il calendario delle città

Quando si parla di Mercatini di Natale in Italia non si può non iniziare con quelli che molti definiscono tra i più belli al mondo. Stiamo parlando ovviamente dei Mercatini di Natale in Trentino Alto Adige. Tra i più famosi ci sono quelli di Molveno, Rovereto e Madonna di Campiglio. Sono tra i più antichi d’Italia e la loro storia è impregnata di grande cultura e tradizioni. Spettacolari anche i mercatini di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico, tra i più conosciuti della regione. Questi mercatini saranno presenti per tutto il mese di dicembre.

Scendendo più a Sud troviamo anche i bellissimi Mercatini di Natale 2023 in Toscana. I primi saranno quelli di Chianciano Terme, i quali inizieranno a partire dal 24 novembre e si concluderanno il 6 gennaio. Da non perdere nemmeno quelli di Montepulciano, che verranno installati dal 19 novembre, fino al 6 gennaio 2024. Chi va in Toscana non può non andare a Pisa, i cui mercatini ci saranno dall’8 all’11 e dal 16 al 18 dicembre. Bellissimi anche i mercatini di Arezzo, dove da fine novembre all’8 gennaio verrà ospitato il più grande mercato tirolese d’Italia in piazza Grande.

Anche a Milano ci saranno moltissime occasioni per questo splendido Natale. In particolare è attesissimo il villaggio delle Meraviglie a Porta Venezia. Si tratta di uno splendido villaggio natalizio con luci e giochi che delizieranno il pubblico più piccolo, ma non solo. Anche a Finale Ligure, in Liguria, verrà allestito come ogni anno uno dei villaggi natalizi più affascinanti di tutta Italia. Si tratta di un’enorme villaggio in cui è addirittura possibile dormire e partecipare a spettacoli e cene con Babbo Natale. Inoltre, i visitatori potranno pattinare sul ghiaccio e visitare le splendide botteghe degli elfi dove si fabbricano i regali.