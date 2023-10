A Roma ci sono 3 musei che non ti aspettavi e ti divertirai tantissimo

Amate godere delle opere d’arte di Roma? Allora dovete sapere che ci sono tre musei nella capitale che non potete trascurare.

Chi non ama girare per musei? E chi almeno una volta nella vita non ha sentito un profondo senso di beatitudine e di rilassamento entrando in uno di questi luoghi che sono sempre lì pronti a regalarci delle emozioni a non finire? Oltre a questo fatto e a questa verità imprescindibili, bisogna dire che ci troviamo in Italia e il nostro Paese è ricco di opere d’arte e di musei dove poter godere di innumerevoli meraviglie a non finire.

Quindi non ci resta che cercare di scoprire come dei piccoli avventori curiosi tutti i misteri ancora sconosciuti di questi magnifici posti inesplorati. Inoltre avere una guida che sia utile e allo stesso tempo anche preziosa in questa ricerca ci sarebbe di certo di grande aiuto, perché la realtà è che orientarsi in questo mondo culturale immenso a nostra disposizione non è mai un’impresa facile, ma tutto il contrario.

Pertanto rechiamoci proprio nella meravigliosa capitale romana dello Stivale, che potremmo anche definire la culla dell’arte e della bellezza eterna. Esattamente a Roma, infatti, ci sono ben tre musei che forse non tutti sanno essere unici e divertenti.

Quali sono i tre musei di Roma da vedere assolutamente e dove divertirsi

Roma è la città e la capitale delle meraviglie, il problema è che molte di queste meraviglie sono e rimangono inesplorate e siamo noi che dobbiamo andare a scoprirle, proprio come se la città eterna ce lo richiedesse. Per cui, non ci resta che uscire di casa portando con noi la giusta dose di curiosità ed entusiasmo, perché non rimarremo affatto delusi.

In particolare, per coloro che oltre all’arte amano divertirsi e rilassarsi, è possibile visitare tre musei di cui forse molti non conoscono l’esistenza e che vi accontenteranno in tal senso. Il Museo dei sogni dal sei ottobre sarà in grado di teletrasportarvi in un mondo quasi fantastico, dove sarà possibile fare cose straordinarie come fare delle foto capovolti, cullarsi in mezzo alle nuvole e fare il bagno in una piscina con palline colorate.

Per chi ama perdersi invece tra le figure geometriche e i disegni astratti c’è un museo dove potrà godere di tutto questo in un’esperienza unica ed è il Museo delle illusioni. Infine in pieno centro, proprio vicino al Pantheon, c’è il museo IKONO Roma, dove i visitatori potranno emozionarsi entrando in contatto con delle apparecchiature d’arte e interattive senza precedenti.