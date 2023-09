Nuovo codice stradale, se commetti questa infrazione ti ritirano la patente a vita: fai attenzione

By

Con il nuovo codice stradale, chi commetterà una specifica infrazione rischia seriamente di non potere più guidare per tutta la vita.

Il nuovo codice stradale 2023 prevede l’ergastolo della patente per chi guida sotto effetto di droghe e commette gravi reati durante la guida. Saranno introdotti corsi sull’educazione stradale per le scuole superiori che danno diritto ad avere sulla patente due punti in più.

La sospensione della patente sarà da 7 a 15 giorni per chi infrange il Codice della Strada e per alcune infrazioni è prevista la decurtazione di addirittura 20 punti. Se vengono commesse infrazioni gravi e ripetute, la patente potrebbe essere revocata definitivamente e, se il guidatore causa un incidente, raddoppiano i giorni di sospensione.

Nuovo codice stradale, quali sono le novità

Il Codice della Strada prevede il divieto di bere alcol prima di guidare e per gli “ubriachi recidivi” l’obbligo dell’alcolock sull’auto, un dispositivo che non fa avviare l’auto in stato di ebbrezza. Il conducente soffia nell’apparecchio e se il tasso alcolemico è alto, l’avviamento dell’auto sarà bloccato fino a quando il valore tornerà sotto i limiti previsti.

Il nuovo Codice della Strada del 2023 prevede maggiori garanzie per la sicurezza dei ciclisti, in particolare per i sorpassi che devono avvenire mantenendo una distanza di almeno un metro e mezzo. Viene introdotta la “zona di attestamento ciclabile” e la possibilità di guida contromano solo se ci sono corsie ciclabili a doppio senso.

Inoltre, la massima potenza del motore delle bici elettriche deve essere sotto i 250 Watt, mentre la massima velocità non deve superare i 30 km/h. Il Codice della Strada 2023 introduce nuove norme per i monopattini, che dovranno essere dotati di assicurazione, targa e frecce obbligatorie, e gli utilizzatori dovranno indossare il casco. Chi circola senza assicurazione o con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote sarà multato.

È vietata la sosta dei monopattini sui marciapiedi e quelli noleggiati dovranno avere un meccanismo di blocco automatico se escono dalle zone consentite. I monopattini potranno circolare soltanto su strade urbane dove i limiti sono inferiori a 50 km/h, quindi niente isole pedonali e piste ciclabili.

Il nuovo Codice della Strada prevede che gli autovelox possano accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento dei limiti e la revisione mancata. Salvini vuole porre un freno ai rilevatori di velocità utilizzati dai comuni per fare cassa e evitare l’uso di strumenti non omologati.

La posizione strategica degli autovelox è fondamentale per prevenire gli eccessi di velocità e ridurre il rischio di incidenti. L’obiettivo delle nuove norme è uniformare le regole sull’utilizzo degli autovelox a livello nazionale per garantire una maggiore trasparenza e coordinamento nella loro applicazione.