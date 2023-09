Idee viaggio per l’autunno, rimani in Italia: le 10 ragioni per cui bisogna vedere Napoli una volta nella vita

Napoli è una delle città più belle al mondo: ecco dieci cose che non possiamo assolutamente perderci.

Sempre più persone decidono di partire in autunno, evitando il caos dei mesi estivi. Alcune di queste persone, peraltro, sono impossibilitate, per lavoro, a partire in estate. Si pensi, solo per fare un esempio, ai gestori dei lidi balneari. Ma non c’è nulla da temere, perché l’autunno offre straordinarie possibilità di viaggio. Una di esse è Napoli: una delle città più belle al mondo. Ecco dieci motivi (tra i tantissimi) per cui Napoli deve assolutamente essere il tuo viaggio autunnale.

Napoli è senza ombra di dubbio una delle città che custodisce i maggiori tesori culturali del nostro Paese. Città dalla grande storia, dal grande fascino, ma anche divertente, non solo per via dell’entusiasmo contagioso dei suoi abitanti. Ma anche per via delle bontà culinarie che possono essere gustate in un soggiorno di alcuni giorni. Ecco dieci cose che nella città partenopea proprio non potete perdervi.

10 cose da vedere a Napoli

L’autunno, peraltro, è forse il periodo migliore per visitare Napoli. Un po’ meno affollata di turisti rispetto all’estate e si può girare per la città senza essere cotti dal solleone. E, allora, non abbiamo scuse per non vedere almeno queste dieci cose del capoluogo campano.

Può bastare anche un week end per ammirare queste dieci bellezze. Iniziamo dal centro storico della città, con una passeggiata consigliatissima in via dei Tribunali: qui si può sentire tutta la napoletanità e si possono gustare tante specialità culinarie. Non molto distante è la Galleria Umberto I, davvero magnificente. La possiamo visitare, ma non prima di aver fatto una passeggiata nella via dello shopping: Corso Toledo pullula sempre di gente. Qui possiamo arrivarci proprio scendendo alla fermata Toledo della metropolitana, una delle più belle al mondo con i suoi colori.

Tra le altre aree da visitare gratuitamente, non perdetevi sicuramente l’immensa Piazza del Plebiscito, proprio nei pressi del Teatro San Carlo, uno dei più importanti in Italia e in Europa. Scendendo, godetevi il Lungomare Caracciolo: a Napoli il clima è sempre temperato, quindi sicuramente troverete godibile la passeggiata.

Tra le cose da vedere a pagamento, invece, assolutamente consigliati il Museo Archeologico Nazionale, nonché il Museo di Capodimonte. Un must, poi, un tour nella Napoli Sotterranea, protagonista di tante storie affascinanti. Potremmo andare avanti all’infinito, viste le straordinarie bellezze del capoluogo campano, ma ci limitiamo a tre ultimi consigli: non potete non vedere il Maschio Angioino, Castel de L’ovo e la Basilica di San Severo con il Cristo Velato.