I 10 balconi sul lago che regalano una vista incredibile, una bellezza imperdibile

Ami la natura e i paesaggi? Non puoi perderti questi balconi: hanno una vista mozzafiato sul lago, ti regaleranno momenti indimenticabili.

Siamo ancora in piena mezza stagione. Quale momento migliore per decidere di organizzare gite fuori porta, weekend o visite domenicali in mezzo alla natura? Il clima è ideale e gli scenari naturali sono mozzafiato, colorati dai primi segni dell’autunno: ebbene, ecco alcuni suggerimenti di viaggi, camminate ed escursioni verso mete magnifiche con terrazze vista lago.

Si tratta di percorsi fattibili da percorrere durante le ore del giorno. I dislivelli sui quali camminare non sono esagerati: possono percorrerli anche le persone non troppo allenate. Ogni sentiero è ben segnalato e ognuno di essi promette scorci panoramici degni di foto.

Balconi sul lago: non puoi perderti i panorami da questi 10

Il primo segnalato è piuttosto basso, con soli 611 mt. d’altezza: si tratta della Balota del Coren, un pinnacolo roccioso che sorge sul Lago d’Iseo. Per arrivarci, si percorre un sentiero piacevole effettuabile tutto l’anno, tanto durante i tramonti estivi quanto nelle giornate invernali. La meta finale sarà una vista sullo strapiombo dell’abitato di Iseo, del lago, delle Torbiere e delle lamette.

Seconda meta, Santa Maria del Giogo: è il punto per eccellenza dal quale ammirare Sulzano e Monte Isola dall’alto. Siamo a 940 mt. d’altezza e anche questo è un percorso fattibile tutto l’anno. Si raggiunge dal centro di Sulzano, procedendo in direzione Nistisino, oppure da Zoadello di Polaveno verso Ai Colmi. La passeggiata è immersiva: si attraversano boschi e alpeggi, fino alla vetta dove attendono una trattoria e una chiesetta.

Anche Punta Almana non è da meno, con i suoi 1390 mt. sul livello del mare. E’ un punto spettacolare dal quale ammirare il Lago d’Iseo con gli Appennini che fanno da sfondo. Non da meno il Trentapassi, itinerario mozzafiato che permette anche la vista della Valle Canonica e delle Prealpi.

Merita attenzione anche la vetta del Monte Vignole, a 1095 mt. Si tratta di un sentiero più impegnativo, con dei tratti su cresta. La meta finale è contrassegnata da una croce.

Ancora, tra le punte più belle sul Lago d’Iseo spicca Monte Guglielmo, a ben 1948 mt. d’altezza. Considerata la Regine delle cime sul Lago d’Iseo, è tra le preferite dei bresciani e dei turisti. A segnare la meta vi è il monumento del Redentore, dal quale si ammira una vista che raggiunge gli Appennini.

Non è finita qui: il Monte Alto (1721 mt.) è un ottimo balcone sul Lago d’Iseo. Il nome non è dato dall’altezza, bensì dall’importanza come punto d’osservazione sul territorio; Monte Colombina (1458 mt.), la montagna che è sempre baciata dal sole, dominante sull’altopiano di Bossico. Questo sentiero è adatto anche per i principianti, in quanto non presenta grandi difficoltà; S. Defendente (674 mt.), la chiesetta montana a picco sul Lago e Monte Bronzone (1334 mt.), conosciuto anche come “il cappello sul lago”. Sulla cima, si trova una croce a cui è annessa una campana dedicata a Giovanni XXIII. E’ usanza suonarla quando la si raggiunge.