Emily Ratajkowski fa decollare i social: lo scatto è al limite della censura, davvero bollente – FOTO

Emily Ratajkowski è stupenda e bollentissima in aereo e tutti i fan già volano insieme a lei: ecco lo scatto da urlo.

La bellezza e la sensualità di Emily Ratajkowski sono veramente d’alta quota. La supermodella classe ’91 è un’icona internazionale di eleganza, grazia e fascino, un vero e proprio sex symbol riconosciuto dai fan di tutto il mondo; in passerella e non solo, è in grado di lasciare senza fiato.

Coinvolta sin da giovanissima nel mondo della moda, ha sfilato per i brand più importanti del settore, diventando un personaggio popolarissimo e sperimentandosi anche come attrice. Ad oggi, sui social, ha un seguito incredibile di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, pronti a dimostrarle stima e affetto.

A vedere i suoi post, comunque, rimangono sempre tutti incantati e l’atmosfera si fa in men che non si dica bollentissima: questa volta, la supermodella (che qualche mese fa si era fatta fotografare con la maglietta del Napoli, da poco Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia) incanta tutti quanti mostrandosi bollentissima direttamente dal backstage di un servizio fotografico. Eccola così, una dea in volo.

Emily Ratajkowski bollentissima sul set fotografico: corpo marmoreo da urlo – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Emily Ratajkowski ha alzato notevolmente la temperatura indossando un particolarissimo outfit per un servizio fotografico, in grado di esaltare il suo fisico scolpito. Come modella, ancora una volta, alza immediatamente la temperatura.

Mentre posa davanti ai fotografi, la supermodella indossa un completo a rete che offre un sensualissimo effetto vedo-non vedo, specialmente sulle gambe; il florido décollété viene messo in risalto da un reggiseno fatto a mano, dallo stile vintage e grazioso. In tutto il suo splendore, la Ratajkowski fa sognare tutti i fan offrendo una visione incantevole: bellezza e classe in una sola persona.

Come succede praticamente sempre quando posta la supermodella, i fan di tutto il mondo hanno messo tantissimi like al post, lasciando diversi commenti di complimenti in varie lingue. In qualsiasi modo si mostri Emily riesce sempre a far rimanere tutti senza fiato; da più di quindici anni è, di fatto, una delle donne più sensuali al mondo e ogni volta che si mostra in passerella, ad eventi pubblici, in tv, sui social e via dicendo, lo dimostra.