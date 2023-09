Idea viaggio per ottobre: perché non fare una puntata all’Oktoberfest?

L’Oktoberfest è una delle kermesse più famose al mondo: questo è il momento ideale per andarci.

Per gli amanti della birra, ma non solo. L’Oktoberfest è ormai un fenomeno di costume che non si celebra solo in Germania, ma un po’ in tutto il mondo. Certo, se volete provare un’esperienza unica, dovete assolutamente recarvi nei luoghi originali: tutti i consigli per non perdervi questo straordinario evento.

Già, perché se all’inizio era una festa tradizionale tedesca, l’Oktoberfest è successivamente diventata una festa popolare in molti altri luoghi del mondo, dove le persone si riuniscono, tradizionalmente con gli amici e in ampi spazi, per bere birra.

E siamo proprio nel periodo clou: fine settembre, allorquando la Germania si prepara alla sua festa per eccellenza. Tradizionalmente, l’Oktoberfest dura dai 16 ai 18 giorni durante i quali i tedeschi celebrano il loro folklore. La festa inizia il primo sabato dopo il 15 settembre e termina la prima domenica di ottobre. Calendario alla mano, quest’anno l’Oktoberfest è iniziato il 16 settembre scorso e durerà, con tutta la sua euforia, il prossimo 3 ottobre.

Una festa che ha origine più di 200 anni fa e più precisamente il 12 ottobre 1810, quando ebbero luogo le nozze tra il principe Ludovico I di Baviera e la principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Dopo il matrimonio, la celebrazione è durata cinque giorni durante i quali gli ospiti hanno potuto godersi una moltitudine di attività.

Perché la birra è diventata il simbolo dell’Oktoberfest?

Insomma, tutto trae origine da una festa molto divertente che, però, non aveva la birra come bevanda principale. Il nettare a base di luppolo, infatti, apparve solo alcuni anni dopo, nelle cicliche feste agricole della Baviera. Ma da quel momento, la birra si è affermata come la bevanda tipica di questo straordinario evento.

La festa inizia con la cerimonia di stappo della prima botte, trasmessa in diretta televisiva in Eurovisione e con la tradizionale processione. Per l’occasione i sei birrifici autorizzati alla vendita del proprio prodotto riforniscono i “tendoni della birra” della manifestazione con una particolare birra, una märzen, leggermente più scura e forte sia come gusto che come contenuto alcolico.

Attualmente l’Oktoberfest accoglie in media 7,2 milioni di persone e ogni anno vengono bevuti circa 7 milioni di litri di birra. Bevanda ideale per accompagnare salsicce e stinco di maiale, piatti tipici della kermesse. In Baviera, poi, si consumano ogni anno mezzo milione di polli, 120.000 würstel. Insomma, è il momento giusto per passare dalle parole ai fatti: l’Oktoberfest vi attende!