Avete mai sentito parlare della piccola Vienna? Un’idea per una meta alternativa

Se volete fare un viaggio alla scoperta di una meta alternativa, allora ti consigliamo “la piccola Vienna”. Ecco perché

Viaggiare è uno dei piaceri della vita che, più di tutti, ci lascia con delle emozioni indescrivibili e ci permette di avere delle storie da raccontare e ricordi indelebili.

Ecco perché, spesso, molte persone sono alla continua ricerca di destinazioni nuove e mai visitate, in modo da essere sorpresi da ciò che non si conosce affatto. Ma spesso non valutare attentamente la propria destinazione può portare a risultati deludenti. Ecco perché te ne vogliamo consigliare una davvero speciale: ecco la “piccola Vienna” e perché secondo noi dovresti assolutamente andarci.

Ruse: la piccola Vienna nel cuore della Bulgaria

Spesso, quando si sentono amici e conoscenti raccontare dei loro viaggi in Europa, capita di avere a che fare con le “solite” destinazioni come se fossero già prestabilite. Ovviamente se è così c’è un motivo: basti pensare alla bellezza di città come Parigi, Madrid, Barcellona, Praga, Roma, Venezia, ecc. Tuttavia, oggi vogliamo proporti una meta che molto probabilmente non hai mai sentito e che siamo sicuri ti piacerà. Stiamo parlando di Ruse, una piccola cittadina bulgara che è stata rinominata da molti come “la piccola Vienna”.

Ruse si trova nel nord-est della Bulgaria ed è la quinta città più grande del Paese. Secondo gli esperti, Ruse viene da anni paragonata alla capitale austriaca, appunto Vienna, per via delle incredibili similitudini architettoniche. Gli edifici di Ruse e del suo centro città ricordano infatti moltissimo la città austriaca e questo la rende particolarmente attraente. Tuttavia, un viaggio a Ruse costerebbe molto meno rispetto alla destinazione austriaca. Gli hotel in Bulgaria, infatti, sono particolarmente economici e convenienti: una notte potrebbe costare anche solo 20 euro a persona.

Inoltre, non è affatto da sottovalutare il fatto che in Bulgaria non viene utilizzato l’euro, ma il Lev bulgaro, che vale molto meno. Ruse è raggiungibile da Bucarest, in cui vi è l’aeroporto più vicino. Da Roma e Napoli ci sono infatti numerosi voli, anche economici, diretti alla capitale della Bulgaria, distante circa 90 minuti di auto dalla “piccola Vienna”. Il miglior periodo per visitare la città è quello della primavera, ma anche l’autunno è un buon momento, prima dell’arrivo del grande freddo dell’est Europa. Uno dei maggiori punti di interesse di Ruse è la Cattedrale di Sveta Troitsa, da vedere assolutamente anche il Pantheon dei Revivalisti. Bellissimo anche il Museo Nazionale dei Trasporti, ma anche il Monastero di Basarbovo.