Quanto guadagna un hostess di volo? E di terra? Ecco gli stipendi (accertati) delle compagnie aeree

Quanto guadagna un hostess di volo e di terra? Andiamo a vedere quali sono gli stipendi pagati da alcune compagnie aeree.

Il lavoro di hostess di volo è faticoso perché il benessere e la sicurezza dei passeggeri dipendono da loro. Gli assistenti di volo lavorano 5 giorni alla settimana con 2 o 3 giorni di pausa, ma possono dormire fuori più volte a settimana a spese della compagnia. Il numero di voli dipende dalla tratta e dalle compagnie, ma generalmente si lavora 80/85 ore al mese.

Il lavoro di assistente di volo può sembrare affascinante per la mancanza di routine, ma è difficile costruirsi una vita a terra a causa dei ritmi sostenuti. Non c’è tempo per hobby o per trascorrere le festività con la famiglia. Anche la possibilità di visitare le città è limitata, poiché si hanno solo circa 12 ore tra un turno e l’altro e gli hotel sono vicino all’aeroporto, lontani dalle città.

Anche i voli intercontinentali non offrono molto tempo libero a causa del jet lag. Ma il gioco vale la candela almeno dal punto di vista economico?

Quanto guadagna un hostess di volo?

Il lavoro di assistente di volo era ben pagato prima dell’arrivo delle compagnie low cost, ma ora i salari sono diminuiti e spesso i contratti sono a tempo determinato o stagionali. La differenza sugli stipendi è notevole tra le diverse compagnie e dipende anche dall’anzianità di servizio. In media, un hostess di volo guadagna 1500 euro al mese netti, con un divario che va dai 1200 alle oltre 2000 euro.

Alcune compagnie offrono anche benefit come tariffe scontate per i voli, rimborsi spese e alloggio di servizio. Le low cost pagano meno delle compagnie di bandiera, ma ci sono differenze tra le diverse compagnie.

Un hostess della Ryanair guadagna in media fra i 1100 e i 1500 euro al mese, con un bonus di 600 euro ogni 6 mesi come incentivo. La divisa non viene più pagata e il corso di formazione e le ore perse fra scali e attese non vengono retribuiti.

Per quanto riguarda altre compagnie, Emirates Airlines offre uno stipendio base di circa 2100-2300 euro netti, ma con le indennità orarie di volo si può arrivare fino a 4 mila euro, mentre Easyjet paga circa 1300 euro al mese in inverno e fino a 1800 euro in estate. Infine, Air France offre circa 1500 euro nei primi anni e a fine carriera si può arrivare a oltre 3500 euro.