Perdere peso dopo le vacanze con una dieta efficace si può, prova è semplicissimo

In vacanza hai preso qualche chiletto di troppo e adesso non sai come fare per mandarlo via? Ti aiutiamo noi!

Le vacanze sono belle perché durano poco e ci possiamo rilassare completamente da tutto quello che facciamo ogni giorno. Lavoro, impegni vari di famiglia, insomma è un momento che ci possiamo godere senza pensare a cena, pranzo, impegni e lavoro. Solamente relax e divertimento.

Ovviamente capita molto spesso che prendiamo qualche chiletto perché ci concediamo sfizi vari anche a livello di alimentazione. Ma ecco che ci siamo noi con qualche consiglio furbo per perdere peso velocemente. Siete pronti?

Come perdere peso in modo sano ma veloce

Ormai il ricordo delle vacanze è lontano e sbiadito ma ci pensa la bilancia a ricordarci quanto ci siamo lasciati andare a livello di alimentazione. E se vogliamo metterci nuovamente in riga per stare bene con noi stessi come possiamo fare?

Dobbiamo rientrare nella nostra routine salutare, magari con qualche piccolo sforzo in più all’inizio ma poi tutto sarà normale come sempre. Quindi è bene ricordarsi che ci sono degli orari stabiliti per mangiare, per dormire e per allenarci. Anche le porzioni hanno un ruolo molto importante.

Non esageriamo con i quantitativi ed evitiamo gli spuntini, anche solo per noia. Monitorare la nostra alimentazione è molto importante. Noi ti consigliamo, almeno all’inizio di scrivere un diario in questo modo, se hai alcune abitudini non salutari che ti sei portato dalle vacanze potrai eliminarle.

Importantissimo poi è scegliere in modo corretto cosa mangiare. Diamo largo spazio alla frutta, alla verdure, alle proteine magre. Non esageriamo con le pozioni. Vi sveliamo un segreto, se usiamo un piatto più piccolo il nostro cervello sarà ingannato.

Iniziamo nuovamente l’attività fisica se vogliamo perdere peso. In modo graduale mi raccomando. Sai che anche lo stress può influire sull’aumento di peso? Impariamo a gestirlo magari facendo meditazione o yoga. Il sonno, anche lui, è molto importante. Cerca di dormire almeno 8 ore al giorno. Se seguirai tutti questi consigli non avrai alcun tipo di problema a rientrare nel peso forma che avevi prima delle vacanze estive.

Ovviamente qualche piccolo vizio è concesso ma solamente nel fine settimana o in una giornata particolare. Il giorno dopo poi recupera mangiando più verdure. Se hai qualsiasi dubbio o prima di iniziare una dieta chiedi sempre consiglio al tuo medico curante e non fare mai nulla da solo. E’ importante per la tua salute.