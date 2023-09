E’ questo il posto più bello e (conveniente) d’Italia dove andare adesso

C’è un meraviglioso luogo dei VIP che oggi possiamo visitare senza spendere troppo: pronti a partire?

Chi l’ha detto che le vacanze a settembre oppure a ottobre sono meno belle e interessanti di quelle fatte a luglio e ad agosto, nel periodo di alta stagione? In questo momento, infatti, esiste un posto di super lusso dove poter andare a prezzi stracciati. E divertirsi ugualmente.

L’estate che ci siamo appena messi alle spalle sarà ricordata come l’estate dei rincari, anche per ciò che concerne le nostre vacanze. Abbiamo visto infatti aumentare in maniera esagerata i costi dei biglietti aerei, tanto che il Governo è anche entrato in rotta di collisione con alcune compagnie aeree.

E abbiamo dovuto sborsare non pochi soldi anche per la ricettività, con alberghi, ma anche bed & breakfast che hanno alzato parecchio i prezzi sui loro listini. E che dire di alcuni simboli dell’estate, come ombrelloni, lettini e gelati, che in alcuni casi hanno anche visto quadruplicare il loro prezzo?

Insomma, in un posto del genere, in alta stagione ci potrebbero andare solo i veri facoltosi. Tra settembre e ottobre, invece, vi sono condizioni molto più accessibili, senza tuttavia perdere il fascino di uno dei luoghi più belli d’Italia.

È questo il posto più bello e (conveniente) d’Italia dove andare adesso

Parliamo evidentemente della Costiera Amalfitana che, come è noto, è uno dei luoghi più belli e ricercati d’Italia, spesso meta di VIP o, comunque, persone molto ricche tra luglio e agosto. Quei posti, però, mantengono il loro fascino anche in questo periodo, quando è molto più semplice raggiungerle e vi sono diversi pro in questa scelta.

È in autunno che la Costiera Amalfitana può diventare ancor più appetibile. Innanzitutto per ciò che concerne i prezzi: non essendo più in alta stagione, si possono trovare delle occasioni e soggiornare in strutture di grande pregio a prezzi stracciati. Se in estate, infatti, è quasi inaccessibile per noi comuni mortali, in questo periodo le strutture abbassano sensibilmente le richieste.

Ma, si dirà, cosa si può fare in Costiera Amalfitana ora che ci siamo appena tuffati nell’autunno. Risposta ovvia: il bagno! È proprio così: in autunno in Costiera Amalfitana si è ancora in tempo per fare il bagno e godere del sole, perché il clima è molto temperato e lo permette. Anzi, durante il giorno potrete godere quasi del caldo estivo. Un po’ di brezza marina la percepirete solo la sera, magari mentre vi recate in uno degli splendidi ristorantini della zona.

Infine, la tranquillità, che non ha prezzo. Questi luoghi in estate sono infatti stracolmi, mentre in questo periodo potreste goderveli in tutta tranquillità, con un tour tra le ceramiche di Vietri, mangiando una fetta di ricotta e pere da Sal De Riso a Minori e visitando le splendide Amalfi e Positano, per un aperitivo al tramonto o una cena romantica vista mare.