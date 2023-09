Paese che vai usanza che trovi sì, ma queste sono proprio esagerate: rimarrai scioccato quando le scoprirai

Hai mai visitato dei paesi con delle usanze strane? Ecco una piccola lista di tradizioni che ti sorprenderà!

Conosci delle usanze particolari? Le tradizioni di una cultura definiscono una società. Molto spesso sono storie tramandate di generazione in generazione e influenzate da fatti storici e culturali. Possiamo dire che sono l’espressione reale del legame tra il passato e il presente di una determinata cultura.

Esistono delle tradizioni che sono difficili da capire perché, per poterlo fare, dovremmo immergerci a fondo nella storia di quel popolo o di quel Paese. Alcune volte sono tradizioni religiosi o spirituali, altre volte derivano dalla vita quotidiana. Può capitare che alcune tradizioni si evolvono nel corso del tempo e si mescolano poi ad usanze di tutti i giorni. Altre invece, più antiche, restano immutate nel tempo.

Dagli alberi al formaggio: alcune delle tradizioni più strane di sempre

Alcune tradizioni possono sembrare davvero strane e bizzarre. Ad esempio, in India, ci si sposa con gli alberi. Ma in che senso? Si tratta di una pratica riservata alle persone nate con un ascendente nel segno di Marte. Essendo Marte un pianeta dalle caratteristiche molto forti, si crede che porti sfortuna sposare qualcuno di questo ascendente. Ecco perché c’è bisogno di una mediazione, prima si sposa un albero che verrà poi tagliato e bruciato e poi si potrà sposare una persona. Il matrimonio felice è assicurato!

In Danimarca, invece, esiste una tradizione che riguarda i single: ossia il lancio della cannella. Fino ai 25 anni, quando una persona single festeggia il compleanno, è usanza lanciargli della cannella durante la giornata. In questo modo gli si augura buona fortuna per trovare la persona giusta. Passati i 30 anni, si aggiunge anche il pepe!

In Italia, precisamente al carnevale di Ivrea, esiste l’usanza di festeggiare la battaglia delle arance. Le radici di questo evento risalgono al 1858, quando la popolazione si ribellò ad un tiranno. Invece di usare le armi, gli abitanti combatterono con le arance, da allora in poi ogni anno si rievoca quel fatto storico.

Siete mai stati a Gloucestershire, in Inghilterra? Qui, da oltre 200 anni, si tiene il “Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake”. In questa corsa, i partecipanti si lanciano giù per una collina ripida inseguiti da una forma di formaggio. Chi vince e riesce a catturare il formaggio o a raggiungere l’arrivo per primo, se lo può tenere.

Queste sono solo alcune delle tradizioni strane ed eccentriche che si possono trovare in giro per il mondo, insomma ad ogni paese la sua tradizione.