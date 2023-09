Lo spettacolo dell’autunno sulla Transiberiana d’Italia a prezzi bassissimi

Un momento di riconnessione con se stessi, una gioia per gli occhi e per l’anima, un viaggio da non perdere a prezzi ottimi.

C’è un treno storico che ricorda tempi lontani e che permette di assaporare le bellezze naturali, godendo di momenti di immersione tra paesaggi incantati. Si tratta di quella che viene chiamata la “Transiberiana” d’Abruzzo e concedersi quest’esperienza vale davvero la pena. L’autunno è certamente la stagione ideale per gustare a pieno di scenari mozzafiato e poterlo fare direttamente dalla carrozza di un treno, è qualcosa di meraviglioso.

Per chi poi, ama la fotografia e i video, o se ne occupa per professione, l’occasione è davvero unica. Decidere di acquistare un biglietto per la “Transiberiana” d’Abruzzo, in effetti, significa proprio concedersi un viaggio in un treno storico che da Sulmona vi porterà a Roccaraso.

Questa è una tratta particolarmente affascinante, che permette di godere dello spettacolo della montagna e delle sue vallate, immerse in colori che sono un tripudio per la vista. Il viaggio, per di più, prevede anche delle soste nei borghi e paesini più belli della zona, dove poter godere della storia di una regione ricca di tradizioni. Un’ulteriore nota a vantaggio di questa esperienza sono i prezzi del biglietto e la possibilità di scegliere la data più comoda, tra le tante proposte.

La Transiberiana d’Abruzzo, tra paesaggi e borghi incantati: i prezzi

Il programma di questa affascinante escursione tra gli incantevoli paesaggi abruzzesi prevede il ritrovo dei partecipanti alla stazione di Sulmona (L’Aquila). Attraversando la Valle Peligna, si giunge nel Parco Nazionale della Maiella. La prima sosta è solitamente quella a Campo di Giove, caratterizzato da un suggestivo centro storico e un belvedere che ha un affaccio direttamente sul Morrone e sulla Maiella.

Il viaggio prosegue attraverso la stazione di Palena, fino ad arrivare a Barrea e Castel di Sangro (AQ), oppure a Roccaraso (AQ). Solitamente, è proprio quest’ultima località, ad essere il punto di arrivo di questo viaggio in treno. L’esperienza, infatti, prevede due possibilità di prenotazione: si può scegliere tra la tratta che giunge fino a Castel di Sangro, oppure quella che porta a Roccaraso.

Dopo la pausa pranzo, alle 17 il treno partirà per il viaggio di ritorno verso Sulmona. Il prezzo del biglietto è di circa 50 euro, che è scontato a 30 per i bambini dai 4 ai 12 anni, ed è gratis per chi ha meno di 4 anni.