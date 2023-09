Vacanze di Natale, pensaci ora e risparmi tantissimo! Queste le mete migliori: non vorrai più tornare a casa

Sai già dove trascorrerai le tue vacanze di Natale? Non rimandare troppo e organizza già adesso per visitare le mete più belle!

L’autunno è appena iniziato, ma già tutto il mondo pensa alle festività natalizie. Forse potrebbe sembrarti troppo presto pensare di pianificare le vacanze di Natale già adesso, ma in questo modo potresti risparmiare davvero tanto. Le vacanze di Natale, infatti sono un momento speciale in cui la famiglia si riunisce, sarebbe un peccato farsi rovinare quel momento con degli imprevisti.

Ecco perché, anticipare la preparazione e scegliere la meta preferita può fare una grande differenza nella nostra esperienza natalizia. Ad esempio, prenotare i voli con molto anticipo ti permetterà di avere tariffe più convenienti. Anche gli alloggi avranno delle tariffe migliori ed inoltre, prenotando con anticipo, potrai scegliere quelli che più ti piacciono senza doverti accontentare di quello che resta.

Sapere in anticipo dove si andrà e quando si partirà, ci metterà di pianificare per tempo un itinerario del nostro viaggio. In questo modo, non avremo lo stress di dover scegliere all’ultimo momento quali attività fare e si potrà evitare il panico del Natale.

Alcune delle città migliori per vivere fino alla magia del Natale

Il Natale è una di quelle feste sentite un po’ in tutto il mondo. Ogni città ha la sua interpretazione speciale e personale della magia natalizia. Vediamo alcune delle destinazioni più adatte per questo periodo dell’anno.

Potremmo considerare di visitare Vienna, in Austria. Questa è la capitale dei mercatini del Natale, in particolare il Rathausplatz Christmas Market ruba la scena a tutti gli altri. Dopo aver visitato bancarelle decorate e assaggiato cibo e bevande natalizie, non dimenticare di visitare il Palazzo di Schönbrunn, che in questo periodo viene illuminato per le feste.

Se vuoi vivere una atmosfera da fiaba, allora la città che non può mancare è Praga, in Repubblica Ceca. Puoi perderti del mercatino natalizio nella Piazza della Città vecchia, qui potrai acquistare regali artigianali e assaggiare i prodotti locali. Inoltre, una visita al castello di Praga e alla sua architettura gotica è d’obbligo!

Che ne dici di passare il Natale nel più antico mercatino natalizio del mondo? In questo caso dovresti andare a Norimberga, in Germania. Qui potrai gustare il Glühwein un buon vino caldo speziato. Sono oltre 200 le bancarelle selezionate e potrai anche visitare il Museo del Giocattolo.

Hai mai pensato di passare il Natale da un’altra parte del mondo? Per un Natale diverso dal solito, potresti optare per New York. Il tradizionale albero gigante del Rockefeller center sarà uno spettacolo grandioso. New York è una città che dorme mai e nel periodo di Natale diventa ancora più dinamica!

Non dimenticare che anche casa nostra offre delle bellissime città in cui trascorrere il Natale. Perché non prenotare a Roma, la città eterna? Potrai girare per il mercatino di Piazza Navona, goderti oltre 100 presepi a Pizza del Popolo e i canti gregoriani nel Pantheon.

Queste sono solo alcune delle destinazioni che ti suggeriamo per celebrare un Natale indimenticabile, quindi cosa aspetti? Pianifica già ora per delle feste magiche!