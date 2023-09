Bracciolo dell’aereo basta litigate, ecco di chi è e quando devi alzarlo

Basta sgomitare per prendere possesso del bracciolo del sedile in aereo: ecco a chi spetta e quando lo si deve alzare.

Le dispute sui braccioli sono un classico dei viaggi in aereo. Chi ha il diritto di utilizzare il bracciolo, e quando è opportuno alzarlo o abbassarlo, sono domande che spesso causano tensioni tra i passeggeri.

Tuttavia, con un po’ di comprensione delle regole e delle buone maniere di base, è possibile evitare conflitti e viaggiare in modo più piacevole per tutti. Il bracciolo centrale tra due sedili su un aereo è generalmente considerato territorio comune.

Ciò significa che entrambi i passeggeri laterali hanno il diritto di utilizzare questo bracciolo. Inoltre, il bracciolo centrale spesso contiene la console per i comandi dell’intrattenimento di bordo, quindi è importante che entrambi i passeggeri possano accedervi comodamente.

Quando si sta seduti in uno dei posti laterali, tenere a mente che il bracciolo centrale è un’area di condivisione. Mentre se i posti sono tre chi si trova nel sedile centrale ha effettivamente il diritto di usufruire di entrambi i braccioli. È una piccola ma importante sfumatura delle regole di etichetta aerea che può rendere il viaggio più confortevole per tutti.

Se si sta seduti in un posto del finestrino o del corridoio, il bracciolo più vicino è generalmente considerato proprio. Questo significa che si ha il diritto di alzarlo o abbassarlo a propria discrezione. Tuttavia, è importante essere cortesi con il vicino di sedile. Se si desidera alzare il bracciolo vicino al corridoio per allungare le gambe o consentire al vicino di sedile di passare, comunica gentilmente la tua intenzione per evitare malintesi.

Alzare o Abbassare il Bracciolo: Quando è Appropriato

La regola generale è quella di alzare il bracciolo quando ci si alza dalla poltrona e abbassarlo quando ci si siede. Questo aiuta a mantenere il passaggio libero e a evitare inconvenienti per i vicini di sedile. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni.

Ad esempio, se si desidera condividere uno spazio più ampio con il vicino di sedile, come quando viaggiate insieme con un amico o un partner, potete alzare entrambi i braccioli centrali per creare una zona di comfort condivisa.

Ricordarsi che il comfort e la tranquillità di tutti i passeggeri sono importanti, quindi cercare di creare un ambiente di viaggio piacevole per tutti. Rispettare le regole di base per l’uso dei braccioli dell’aereo e le buone maniere è essenziale per un viaggio armonioso. Chiarezza e comunicazione con i vicini di sedile possono contribuire a evitare litigate e a rendere il volo più piacevole. Alla fine, si tratta di condividere lo spazio in modo rispettoso e cortese con i tuoi compagni di viaggio.