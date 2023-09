Se hai paura di volare questo è il sito che fa per te: così non hai sorprese in volo

Hai paura di volare? Ecco un sito che ti permetterà di superare questo timore e non farti avere più sorprese in volo.

Sono in tantissime le persone che hanno paura di volare e quindi si precludono l’esperienza di viaggiare. Esiste però un sito che può fare al caso loro grazie al quale potranno essere certi di non avere sorprese in volo.

A questo punto vi starete chiedendo come sia possibile che un sito riesca a farvi passare la paura di volare e soprattutto com’è possibile che riesca a prevedere possibili problemi in volo. Procediamo dunque per gradi, analizzando prima la natura di questa paura – che come tale è illogica – e come potrebbe essere possibile affrontarla.



Paura di volare? Ecco il sito che può aiutarti davvero quando devi prendere un aereo

La paura del volo è qualcosa di irrazionale, come tutte le paure. Se hai già provato rimedi naturali come la valeriana o qualsiasi tipo di rilassante naturale, non ti resta che trovare nuovi metodi per affrontarla e superarla.

Il fatto che la paura sia irrazionale in realtà può aiutare: si può infatti rispondere al timore infondato con la logica e la razionalità. Proprio in tal senso questo sito può fare al caso vostro e rispondere razionalmente alla paura. Il nuovo sito Turbli, infatti, permette ai passeggeri di poter verificare quello che accade durante il volo, per sapere quindi in anticipo cosa si deve aspettare.

Il sito consente, nel dettaglio, a tutti i passeggeri di sapere se durante il volo ci saranno delle turbolenze, anche per questo si chiama proprio “Turbli”. Il sito utilizza le previsioni del Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti e prevede se ci dovessero essere delle turbolenze fino a 36 ore prima di viaggiare.

In questo modo i passeggeri timorosi potranno sapere se rischiano qualche vuoto d’aria o situazioni che potrebbero metterli a disagio. Devono solo inserire gli aeroporti di partenza e arrivo, la data del loro viaggio e ottenere così tutte le informazioni che cercano.

Conoscere le previsioni meteo durante tutto il volo può essere un modo per gestire al meglio la paura, o almeno quella parte che riguarda l’incertezza del non sapere cosa potrebbe accadere. Questo servizio può essere utile anche ai genitori che magari vogliono sapere se si tratterà di un volo movimentato e come potranno quindi gestire i loro figli. Una sorta di consolazione per tutti i passeggeri.