Andare alle terme di notte? Ecco dove puoi vivere quest’esperienza stupenda fra stelle e relax

Se ami le terme ma di notte non ci sei mai andato, è ora di provare questa nuova esperienza: ecco dove la puoi sperimentare.

Andare alle terme è un piacere che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero sperimentare. Si tratta di un momento da dedicare solo a sé stessi e al proprio benessere, in completo relax e in connessione con la propria anima.

Sebbene in Italia costino parecchio e la media del prezzo d’ingresso superi abbondantemente quella di altri Paesi europei, in realtà ci sono strutture più convenienti. Oggi, però, vi parliamo dell’esperienza delle terme di notte: ecco dove potete farla.

Se andare alle terme è bello sempre e comunque, a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi momento si riesca a ritagliare per sé stessi, in realtà farlo di notte dà qualcosa in più. Il cielo stellato, l’atmosfera calma e rilassata e il buio tutto intorno rendono l’esperienza ancora più magica e penetrante: ecco, in Italia, dove potete viverla.

Terme di notte, in Italia: ecco le strutture

Iniziamo dalle Terme dei Papi di Viterbo. Si tratta di una struttura di oltre 2000 metri quadrati che consente di rilassare corpo e mente. L’acqua è calda, per cui perfetta per distendere ogni tensione e, per quanto riguarda le terme in notturna, queste sono tra le più famose in assoluto.

Da provare anche le Terme di Chianciano, considerate lo stabilimento termale più all’avanguardia di tutta la Toscana. Fiore all’occhiello è il salone sensoriale delle Venti Meraviglie, un percorso di iniziazione alle proprietà ayurvediche, nonché un vero bagno di relax.

Per chi vive al Nord, invece, perfette le Terme di Merano, che vantano quasi ottomila metri quadrati con 25 piscine termali, 1250 metri quadrati di saune e 26 sale per i massaggi e i trattamenti. In alcune serate prolungano l’orario di apertura e consentono di rimanervi fino a mezzanotte: provatele proprio in queste occasioni, con le enormi lampade appese al soffitto per vivere l’esperienza più magica che ci sia.

Immersa nella natura, invece, la struttura delle Terme di Colà Lazise, all’interno del parco di Villa dei Cedri. Si tratta di una fonte termale che sgorga naturalmente, dalle proprietà benefiche comprovate. Perfetta da vivere in notturna, oltre a un bellissimo relax offre anche un meraviglioso spettacolo, con le luci che si riflettono sulla superficie del lago e i vapori che salgono dalle vasche di acqua calda.