Hai un conto corrente? Così puoi risparmiare, a cosa devi fare attenzione

Avere un conto corrente è fondamentale nella vita di oggi. Ma attenzione a non spendere troppo. Ecco qualche consiglio

Visti i tempi che viviamo, tutto quello che può farci risparmiare, tanto o poco che sia, è ben accetto. Chiunque abbia un conto corrente, per esempio, sa bene che questo implica dei costi. Oggi vi daremo qualche consiglio/trucchetto per risparmiare.

Negli ultimi mesi i nostri conti correnti sono stati messi a dura prova. Rincari in ogni settore. Dall’energia ai carburanti, passando per la spesa al supermercato. Peraltro, ormai, ogni cosa ha un suo prezzo, che, talvolta, non è di poco conto.

Anche avere un conto corrente, questione, evidentemente, fondamentale nella vita di tutti noi, ha dei costi. Fondamentale perché ci permette di far custodire da un istituto bancario i nostri averi. Ma risparmiare sul conto corrente è il primo passo per poter arrivare a risparmiare su più vasta scala. Ecco i consigli.

I consigli per risparmiare sul conto corrente

Innanzitutto, il primo consiglio, più basilare. Ad ogni conto corrente, ciascuno di noi ha associata una carta con la quale poter prelevare al bancomat, qualora si necessiti di denaro contante. Questa può apparire una attività tutto sommato banale, ma non è così. In base alle condizioni stabilite dal vostro contratto, infatti, i prelievi possono costare. Fino a due euro, ogni volta se si preleva da una banca diversa dalla vostra. Per cui, fate attenzione al bancomat che scegliete.

Ancora, non siate timidi. Non fatevi influenzare dai tempi difficili che viviamo. Anzi, proprio per questo motivo, occorre investire e cercare di capitalizzare. Avere un conto corrente e basta non vi frutterà nulla. I conti deposito, per esempio, arrivano fino al 3% lordo. Provateci, non prima, comunque, di esservi confrontati con degli esperti che possano consigliarvi al meglio.

Siate tecnologici. L’home banking ha rivoluzionato il modo in cui operare sul conto. Da casa, dal proprio computer, dal proprio smartphone, è possibile effettuare bonifici e pagamenti. Per cui, scordatevi di utilizzare lo sportello, che, di solito, ha anche dei costi su ogni operazione.

Ma, per chi non ama internet, l’online e la tecnologia, la vita non è finita. Anzi. Si possono avere dei conti corrente a pacchetto, che hanno un canone fisso, mensile o annuale, con cui si possono avere un tot di operazioni comprese bancarie ed extra bancarie. Ovviamente, il numero di operazioni da scegliere va parametrato alle vostre esigenze. Quindi, prima di decidere per qualsiasi cosa, ponderate bene.