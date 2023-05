Spalma del burro sul cucchiaio: questo trucco della nonna ti semplifica la vita

Un semplicissimo trucco aiuta molto in cucina: ecco a che cosa serve spalmare del burro su un cucchiaio, ora lo userete sempre.

Nella vita di tutti i giorni, ci sono dei cosiddetti ‘trucchi del mestiere’ che possono semplificarci molto le cose, anche se magari non lo sappiamo. Idee che nascono dalla saggezza popolare e che in molti casi vengono tramandate fino a noi da nonne, mamme e parenti vari.

Tutto questo lo vediamo soprattutto per quanto concerne le faccende casalinghe. Al giorno d’oggi, non è raro che, soprattutto per chi è più giovane e fa parte della generazione Y o Z, quelle cioè nate a ridosso oppure a cavallo del nuovo millennio, avendo a che fare con tante comodità tecnologiche si sia persa una certa manualità e si sia limitata l’attitudine a risolvere problemi che invece era prerogativa di quelle precedenti, facendo lavorare un po’ l’ingegno.

Ma spesso, come abbiamo detto, rivolgersi a chi invece era decisamente più abituato a trovare degli espedienti per risolvere le cose in maniera artigianale, può aiutarci a trovare soluzioni per momenti particolari. Piccole migliorie che però possono davvero dare un senso diverso alle nostre giornate. Scommettiamo che non appena vi avremo parlato di questo particolare trucco lo userete da subito e non ve ne dimenticherete più?

Il burro sul cucchiaio è utilissimo per gustare meglio il gelato: ecco perché

Mettere un po’ di burro su un cucchiaio è molto utile nel caso in cui vogliate gustarvi un gelato a casa vostra. E adesso vi sveliamo subito il motivo.

La bella stagione si sta avvicinando, tutti noi stiamo iniziando a riempire il frigorifero di gelati per qualche gustoso spuntino estivo. Che si tratti di quelli confezionati, oppure di quelli nel formato in vaschetta. Nel secondo caso, abbiamo tutti sperimentato più di una volta quanto possa essere difficile raccoglierlo dall’interno della vaschetta con il cucchiaio non appena tirato fuori dal freezer, perché troppo freddo. Dunque, in questi casi bisogna aspettare qualche minuto che il gelato prenda un po’ di temperatura ambiente, diventi meno solido e a quel punto possa essere raccolto con il cucchiaio. Ebbene, con un velo di burro sopra il nostro cucchiaio potremo invece non essere costretti all’attesa e provvedere subito a versarlo nel bicchiere apposito per gustarcelo da soli oppure per servirlo ai nostri ospiti.