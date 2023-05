In amore ti piace rischiare? Dimmi cosa vedi per prima e ti svelerà tutta la verità

Sei una persona che in amore si butta a capofitto e ama rischiare o tieni il freno tirato? Cosa vedi per prima? Scopri la verità.

Si potrebbe parlare di amore per ore senza mai trovare una logica, una regola, che riesca a inquadrare e descrivere un sentimento tanto immenso e profondo. Chiunque l’abbia sperimentato sa bene che è capace di farci compiere follie, così come di renderci estremamente felici o profondamente tristi. Tu che tipo sei, quando ti innamori? Ti piace rischiare o tieni il freno sempre tirato? Dimmi cosa vedi in questa immagine e ti svelerà tutta la verità.

A volte ci convinciamo di essere fatti in un determinato modo, per poi restare stupiti da noi stessi. Magari abbiamo sempre pensato di essere riflessivi e poi ci siamo buttati a capofitto in una relazione senza ragionarci davvero. Questo test ci darà una mano a capire qualcosa di noi.

Cosa vedi per prima? Il test che ti svela come sei in amore: ti piace rischiare?

Un’immagine dai colori e toni caldi che riesce a esprimere a pieno quella passione che sentiamo scorrere dentro di noi quando siamo innamorati. Del resto, l’amore è calore, senso di protezione, istinto, impulsività. Ognuno di noi, però, lo vive e lo affronta in modo diverso: scopri tu che tipo sei in base a ciò che ti balzato all’occhio in questo disegno.

Cerchio luminoso. Se la prima cosa che hai notato è stato il cerchio giallo luminoso, sei una persona che ama buttarsi a capofitto nelle cose e nelle situazioni. Non abbiamo paura di seguire il cuore e l’istinto, anche se questo può significare farci male, rimanere scottati. Siamo convinti che ogni esperienza vada vissuta a pieno, amore compreso e che possa regalarci emozioni che non possiamo assolutamente farci scappare. Alle conseguenze penseremo dopo!

Mani. Se per prime ti sono saltate all’occhio le mani, sei una persona dolce e romantica, una sognatrice. Per questo stai sempre molto attenta a scegliere la persona giusta, per far sì che l’incanto legato all’amore ideale che desideriamo non venga macchiato o scalfito. Abbiamo sempre un po’ timore che gli altri possano ferirci, sfruttando la nostra fragilità, quindi ci muoviamo con cautela, svelandoci poco alla volta, tenendoci sempre un passo indietro e aspettando che sia l’altra persona a fare la prima mossa.