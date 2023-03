Da non perdere: torna il Treno di Dante, in viaggio sul treno storico da Firenze a Ravenna. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Uno degli itinerari turistici e storici più attesi d’Italia: con la primavera torna il Treno di Dante, il treno storico da Firenze a Ravenna che viaggia attraverso gli Appennini, nei luoghi dove è passato il Sommo Poeta. Una immersione nell’arte, nella cultura e nella bellezza del paesaggio naturale.

Il viaggio a bordo del Treno di Dante è suggestivo e pieno di fascino. Giunto alla terza edizione, è diventato un appuntamento irrinunciabile non solo per gli appassionati dantisti ma anche per tutti gli amanti del turismo slow, alla scoperta delle meraviglie naturali del nostro territorio, di luoghi ricchi di storia e capolavori artistici e di tradizioni antiche. Un modo per riappropriarci di quello che è sempre stato nostro ma anche abbiamo messo da parte troppo a lungo.

Il Treno di Dante tornerà a viaggiare dal prossimo sabato 8 aprile, che precede la domenica di Pasqua. Un’occasione di cui approfittare in quei giorni di vacanza. Ecco tutto quello che bisogna sapere. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Treno di Dante, in viaggio sul treno storico da Firenze a Ravenna

Tutti a bordo del Treno di Dante, il caratteristico trenino storico turistico che collega le due città di Dante Alighieri, Firenze e Ravenna, dove è nato e dove è morto, Il treno attraversa suggestivo percorso tra gli Appennini, i boschi e i borghi storici dove passò anche Dante. Luoghi pieni di storia, arte, tradizioni e cultura, immersi in un paesaggio naturale pittoresco.

Il viaggio è una immersione in un’epoca lontana e allo stesso tempo sospesa, sulle tracce del Sommo Poeta, che tanto ha dato alla cultura e alla storia del nostro Paese, a bordo di un treno romantico che ci riporta ai viaggi dei nostri nonni e bisnonni.

L’itinerario

Il Treno di Dante parte da Firenze, città dove Dante Alighieri è nato e vissuto fino all’esilio, e arriva a Ravenna, dove il poeta ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e dove è morto e sepolto. Il viaggio avviene a bordo di un treno storico “Centoporte” della Fondazione FS Italiane e dura 3 ore.

Il tragitto è lungo 136 km e passa sulla linea ferroviaria faentina, attraversando l’Appennino Tosco-Romagnolo e le località di Borgo San Lorenzo e Marradi, in Toscana, Brisighella e Faenza, in Romagna. Un percorso affascinante, tra borghi storici, montagne, calanchi, boschi e fiumi.

Tra le novità di quest’anno sono previsti i pacchetti di viaggio “Crociera nelle Città d’Arte”, nelle formule Smart e Charme. Nel weekend di Pasqua e in quello del 2 giugno saranno proposte due crociere speciali: Crociera di tre giorni, nelle città d’arte di Firenze, Brisighella, Faenza, Ravenna, Ferrara e Bologna, e il Grand tour di sette giorni sulle orme di Dante.

Dal weekend di Pasqua il Treno di Dante viaggerà ogni sabato e domenica fino al 1° novembre, con una pausa durante l’estate.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: iltrenodidante.it