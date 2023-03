La novità da non perdere: la super app di viaggio per essere sempre informati e connessi low cost. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quando si viaggia è importante essere sempre informati sul luogo che si sta per raggiungere e sui servizi che troveremo, soprattutto sullo stato del nostro mezzo di trasporto, aereo o treno.

Lo smartphone è lo strumento fondamentale con cui ci teniamo aggiornati, attraverso messaggi istantanei, mail, notifiche e applicazioni. Per utilizzalo abbiamo bisogno di una buona connessione internet.

Le app sul nostro telefono ci forniscono tanti tipi di informazioni: stato del nostro treno o aereo, taxi da prenotare o auto da noleggiare, itinerari di viaggio, ristoranti e bar aperti, attrazioni da visitare con orari di apertura e possibilità di acquistare biglietti.

Ora tutti questi servizi potete trovarli in un’unica super app di viaggio che semplificherà di molto e renderà più efficiente l’accesso alle informazioni utili e la loro gestione. Non solo, questa app vi offre anche un servizio di roaming internazionale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Prenotare i viaggi risparmiando, tutti i trucchi da conoscere

La super app di viaggio per essere sempre informati e connessi low cost

Per i viaggiatori, soprattutto per chi viaggia molto, è la app dei sogni, quella che permette di avere in un unico ambiente tutte le informazioni fondamentali su aerei, treni, taxi, hotel, auto a noleggio, ristoranti, caffè, shopping, itinerari, attrazioni, biglietti, offerte e carte fedeltà.

Tutte le informazioni che servono per viaggiare sono raccolte in una sola app, che funziona come aggregatore. Si chiama Trzmo ed è la nuova applicazione ideata dall’imprenditore americano Myank Jain, grande viaggiatore e profondo conoscitore di tutto quello che serve ai viaggiatori.

Le funzionalità

Non solo aggregatore di informazioni, la app Trzmo offre anche un utilissimo servizio di roaming internazionale tramite eSim (Sim digitale) a prezzi low cost e in prova gratuita fino a 1Gb di dati per chi lo utilizza per la prima volta.

Si pagherà, poi, un abbonamento o pacchetto per l’utilizzo del traffico dati del roamning internazionale, con varie fasce di prezzo. Mentre l’app è gratuita.

Tra le altre funzionalità offerte dalla app Trzmo si segnalano il meteo, la gestione del calendario e la sincronizzazione di foto e video per essere condivisi sui social media.

La connessione a internet in roaming internazionale tramite eSim è comunque il servizio principale, offerto in 190 Paesi nel mondo.

Per ulteriori informazioni: www.trzmo.ai