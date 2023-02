Il campo più bello di tulipani è a due passi da casa, non bisogna andare in Olanda

Negli ultimi anni è scoppiata una mania per i campi di tulipani e in generale per la corsa al selfie con la fioritura primaverile. Una tendenza strana ma comunque piacevole, vista l’innegabile bellezza dei fiori.

I parchi fioriti nei Paesi Bassi non hanno rivali al mondo, questo è certo, per quantità e particolarità di fiori non solo tulipani. Tuttavia ci sono campi spettacolari che fioriscono anche a due passi da casa e sono tra i più belli d’Italia.

Questi spazi verdi attirano ogni anno migliaia di turisti quindi non è necessario andare dall’altra parte d’Europa per fotografare i fiori che sbocciano ma è possibile farlo anche vicino casa in modo più economico.

Campi di tulipani in Italia

Ormai la primavera è alle porte, manca davvero poco e quindi tutto è pronto per la fioritura. Questi momenti sono veramente speciali anche perché hanno una durata limitata quindi per vedere i fiori splendere non bisogna perdere tempo.

In particolare, uno dei campi più belli in assoluto si trova tra i Colli Euganei. Qui Marco Dainese ha piantato oltre 50 mila bulbi di tulipani con la sua famiglia. Quando fioriscono si ottiene una sorta di arcobaleno colorato, un vero stupore per gli occhi.

Si chiama You Pick e si trova a Luvigliano, frazione di Torreglia. Questo è un piccolo comune in provincia di Padova che offre ai visitatori uno dei campi di tulipano più belli di sempre. Non solo lo spazio è immenso ma i visitatori vengono dotati di cestino e possono raccogliere i tulipani che preferiscono. Ne crescono circa 200 mila al momento e vantano 73 specie differenti. Ammirare questo spettacolo dal vivo lascia veramente senza parole. Ci sono i tulipani più comuni ma anche quelli particolari come i neri, quelli che ricordano le piume dei pappagalli e altre tipologie variegate. Ogni anno le colorazioni come il numero cambia e si espande sempre di più per un risultato finale da togliere il fiato.

Il parco più bello al mondo

Se poi volete ammirare distese ancora più grandi allora sicuramente vale la pena visitare in Olanda uno dei parchi più grandi al mondo, il Keukenhof. Questo spazio vanta migliaia di tulipani in fiore solo per un paio di mesi all’anno, dopo viene chiuso e tutto l’anno si lavora per la fioritura successiva. Mesi e mesi di preparazione per un’apertura di circa due mesi al pubblico.

Veramente qualcosa di straordinario e maestoso, tra i più belli esistenti, nella città di Lisse che si trova non lontano da Amsterdam e si può raggiungere con un bus. Il parco in questione vanta centinaia di specie di tulipani, alcune delle quali introvabili.