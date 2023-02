Da non perdere il B&B Day, torna il weekend con una notte gratis nei bed and breakfast di tutta Italia. Ecco le informazioni utili da conoscere per il vostro viaggio.

Dormire una notte gratis in un bed and breakfast, prenotandone almeno due. Torna in tutta Italia il B&B Day, l’iniziativa che promuove il turismo nei bed and breakfast italiani.

Un’occasione da non perdere, soprattutto se avevate già in programma di trascorrere un weekend fuori a inizio marzo. L’iniziativa, infatti, viene proposta come ogni anno nel primo weekend di marzo in tutto il territorio nazionale, da parte dei B&B aderenti.

Dovete solo scegliere la vostra località preferita, trovare il B&B in zona e prenotare il vostro weekend, pagando una notte soltanto. L’altra sarà in omaggio. Ecco tutto quello che dovete sapere.

B&B Day, torna il weekend con una notte gratis nei bed and breakfast d’Italia

l bed and breakfast italiani sono pronti ad aprire le loro porte ai clienti per offrire una notte in omaggio su due in occasione del B&B Day del 4 marzo prossimo. Torna anche quest’anno, per la sedicesima edizione, l’iniziativa che promuove il turismo familiare nei bed and breakfast di tutta Italia, nel primo sabato di marzo.

Quest’anno sarà appunto sabato 4 marzo. Basterà prenotare una notte a pagamento venerdì 3 o domenica 5 marzo per avere quella in omaggio il sabato. Un’iniziativa che si ripete dopo il grande successo degli utlimi anni. Nella notte gratuita è inclusa anche la colazione del giorno dopo.

Un’opportunità di cui approfittare per un primo weekend di quasi primavera – anche se il meteo annuncia altro. Dovete affrettarvi, però, perché le possibilità di prenotare si esauriscono velocemente.

I bed and breakfast in Italia

Nel giro di vent’anni i bed and breakfast sono cresciuti a dismisura in Italia. Dalle campagne alle città, passando per il mare, la montagna e i borghi storici, avete solo l’imbarazzo della scelta. Fate attenzione a prenotare il vostro weekend in una delle strutture che aderiscono al B&B Day. Quelle aderenti all’iniziativa sono circa 350 in tutta Italia e le trovate sul sito www.bbday.it

Il turismo slow e familiare dei bed and breakfast offre occasioni di vero relax e un contatto autentico con il territorio, la sua cultura, le tradizioni e il paesaggio. Questa è l’esperienza di valore aggiunto disponibile nei B&B italiani, spesso inseriti in contesti di pregio naturale, storico e artistico.

Un’opportunità anche per imparare a conoscere meglio l’Italia, in particolare i luoghi meno battuti dai grandi itinerari turistici. Come nelle campagne e nei piccoli centri di provincia. Scoprirete paesaggi pittoreschi, piccoli e grandi gioielli artistici nascosti, tradizioni antiche, storie, leggende e nuove specialità culinarie. Cosa aspettate a prenotare?