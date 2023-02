Pranzare in un’opera d’arte? È possibile proprio in Italia, ecco dove

Pranzare in un’opera d’arte è possibile e non bisogna arrivare lontano per farlo, questo luogo magico infatti si trova proprio in Italia.

Negli anni le esperienze per i viaggiatori si sono fatte sempre più intense e particolari e anche pranzi e cene sono diventati qualcosa che va ben al di là del semplice pasto, degustazioni ma anche esplorazioni vere e proprie per i sensi.

Sicuramente questa è l’esperienza che meglio rappresenta la possibilità di coinvolgere tutti i sensi e in particolare uno dei vanti dell’Italia nel mondo intero.

Pranzare in un’opera d’arte

Il Paese ha il primato quando si parla di storia, arte e cultura e quindi vanta la possibilità di essere la prima ad aver lanciato molte idee ma anche ad aver mostrato al mondo opere di grande bellezze. Se visitare le nostre preziose bellezze è sempre possibile, in ogni città, c’è un luogo dove questa storia gloriosa si unisce ad un’attività insolita.

A Roma infatti è possibile pranzare in un’opera d’arte, mentre ammirate gli angeli e le sibille, per vivere un momento di vita veramente speciale. Uno spazio culturale che celebra l’arte e anche la bellezza, che unisce il passato e il futuro. Nel Chiostro del Bramante, una delle costruzioni più audaci del Rinascimento italiano, con disegno classico voluta dal Cardinale Oliviero Carafa nel 1500 e oggi uno dei luoghi più belli della Capitale, è possibile oggi prendere parte a un’attività veramente speciale.

Nelle sale espositive dove ci sono le mostre itineranti, esiste un bistrot che permette di pranzare o fare colazione tra le opere d’arte. Si viene letteralmente immersi in questo luogo dove tutto è possibile, dove l’immaginazione ha preso il sopravvento per creare un mondo assolutamente fantastico. La Sala delle Sibille è il posto perfetto per godersi un pranzo speciale ma anche una colazione dal sapore artistico.

Dove fare questa esperienza

Si trova in via della Pace, non molto lontano da Piazza Navona. Nello spazio culturale c’è il bistrot che prende il medesimo nome dell’opera di Raffaello (situata nella Chiesa di Santa Maria della Pace). La sala è molto particolare ed è stata realizzata nel 2021, un vero capolavoro perché ogni dettaglio è curato quindi tutti gli spazi sono stati attentamente disegnati e lavorati per un’esperienza totalmente immersiva dei visitatori. Una grande sorpresa è la possibilità, per i visitatori, di ammirare da una finestra proprio Le Sibille di Raffaello. Anche in Italia ci sono luoghi veramente unici e particolari.

Roma ha un patrimonio storico e culturale senza tempo e senza fine, quindi quando si visita la città è bello fare delle esperienze diverse e immergersi nelle sue bellezze anche in modo diverso. Non a caso oltre gli itinerari classici come il Colosseo, Fontana di Trevi, Piazza Navona, le vie dello shopping, è possibile anche prendere parte a qualcosa di unico che lascia senza parole.