Due Vite: i luoghi dove è stato girato il video di Marco Mengoni  

Il video di Marco Mengoni è ufficialmente il più visto di Sanremo e sta collezionando tanti di quei premi da lasciare praticamente chiunque senza parole.

Il brano vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo è un successo musicale ma lo è anche il video con cui il cantante ha lanciato ufficialmente la canzone. Il videoclip è stato girato tra le dune sabbiose, in location molto particolari.

A quanto pare Mengoni non sbaglia un colpo e anche le scelte in termini di location sono state particolarmente apprezzate, scopriamo dove si trovano le dune di Due Vite e soprattutto perché le ha scelte.

Dove è girato il video di Marco Mengoni

La canzone Due Vite di Marco Mengoni è stata scritta da Davide Petrella e Davide Simonetta ed è un racconto d’amore, di una storia, attraverso quello che accade nella vita di tutti i giorni. Le parole del cantante richiamano proprio al deserto, come metafora della solitudine.

Per questo motivo vediamo apparire nel video il deserto dove Marco canta. Questa è una zona molto famosa ma non è assolutamente dove pensate. Vedendo le immagini di un deserto ci sono città o meglio paesi che richiamano subito l’immaginario ma in realtà Mengoni ha scelto di girare il video della canzone in Italia.

Dove si trovano le dune di sabbia

Le dune che si vedono sono di sabbia, quella è la porzione costiera di Piscinas, ad Arbus, nella parte della Sardegna occidentale. Questa è una zona molto bella da visitare e anche particolare, le dune sabbiose sono praticamente immense e offrono uno scorcio del tutto insolito rispetto ai nostri paesaggi. Ben 28 chilometri di spiaggia che rappresentano la perla di tutta la zona anche perché hanno un colore giallino molto particolare che sembra quasi di rappresentare un vero e proprio deserto.

Sono circondate totalmente dal verde, la Macchia Mediterranea sembra abbracciare il mare ed è per questo che ne viene fuori uno dei luoghi più belli della Sardegna e anche dell’intera Italia. Questo è un gioiello per chi ama la natura e le bellezze incontaminate. Le dune sono state progressivamente modificate dalla forza degli agenti atmosferici e rientrano in particolare nel Sito di Importanza Comunitaria per tutta la zona che da Piscinas arriva a Riu Scivu. L’Italia ha diversi deserti anche se non sono molto famosi.

Il videoclip di Mengoni, prodotto da Borotalco.TV non è l’unico ad essere girato in terra sarda e in particolare su queste dune, sono tanti i gruppi musicali che nel tempo hanno scelto questa location d’eccezione per i loro video.