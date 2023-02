By

La novità da conoscere: QPass, corsia preferenziale all’aeroporto di Fiumicino per chi prenota. Tutte le informazioni utili per chi viaggia.



Se viaggiate in aereo dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dovete sapere che potete evitare le lunghe file ai varchi di sicurezza grazie a un comodo servizio di corsia preferenziale prenotabile online. Ed è tutto gratuito.

Si chiama QPass ed è il nuovo e innovativo servizio che l’aeroporto di Fiumicino ha cominciato a offrire poco prima di Natale. Funziona attraverso un portale online, dove è possibile prenotare l’accesso ai varchi dei controlli di sicurezza, con l’assegnazione di una fascia oraria.

Un ottimo modo per organizzare l’arrivo in aeroporto e gestire liberamente e in modo più efficiente il proprio tempo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

QPass: corsia preferenziale all’aeroporto di Fiumicino per chi prenota

Con QPass, dallo scorso dicembre, è possibile prenotare una corsia preferenziale per accedere ai varchi dei controlli di sicurezza all’aeroporto di Roma Fiumicino. Niente più code estenuanti in piedi. Basta prenotare online la fascia oraria di accesso ai varchi di sicurezza e poi si potrà gestire l’arrivo e l’attesa in aeroporto in tutta libertà.

Il servizio è gratuito e facile da attivare online, intuitivo e senza obblighi di registrazione. Con il QPass si ha diritto a una corsia preferenziale ai controlli di sicurezza con un percorso e un ingresso dedicati. Il servizio è attivo ai Terminal 1 e 3 dell’aeroporto di Fiumicino.

Come funziona il servizio

Per ottenere un QPass basta andare sulla pagina web dedicata sul sito degli Aeroporti di Roma. Qui trovate una spiegazione sul funzionamento del QPass e le istruzioni per compilare il modulo per la prenotazione.

La richiesta si fa online, da un dispositivo collegato al web, computer, tablet o smartphone. Nel modulo vanno indicati i dati relativi al proprio volo, a cominciare dalla data di partenza, poi la destinazione, la compagnia aerea e il numero del volo. Poi occorre selezionare il numero di persone per le quali si prenota un QPass, quindi scegliere la fascia oraria di accesso ai varchi di sicurezza, tra quelle disponibili. Sarà possibile presentarsi al varco dedicato da 15 minuti prima a 15 minuti dopo l’orario fissato per l’appuntamento.

Al termine del modulo, si inserisce il proprio indirizzo email, dove sarà inviata la conferma della prenotazione, con le inforazioni sul terminal e l’orario di appuntamento, insieme al QR Code per accedere al varco QPass.

L’ingresso dedicato ai controlli di sicurezza con QPass va prenotato a partire da 7 giorni prima della partenza del proprio volo. La prenotazione si può fare anche direttamente in aeroporto, ma poiché gli orari disponibili sono limitati è consigliabile farla in anticipo, appena possibile.

Al momento, l’aeroporto di Roma Fiumicino è il primo in Italia a offrire questo servizio, ma non escluso che presto possa essere esteso anche ad altri aeroporti.

Come del resto è già per i nuovi scanner al controllo dei bagagli che permettono una migliore analisi del loro contenuto e consentono di portare liquidi senza limiti nel baglio a mano. Scanner che sono già attivi negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa e in quello di Fiumicino, appunto.