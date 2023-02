San Valentino a Villa Crespi, il soggiorno da sogno con Antonino Cannavacciuolo

Villa Crespi, per un San Valentino da sogno unico nel suo genere. Ecco la proposta dell’albergo di San Valentino

È sempre la stessa storia. A San Valentino trovare il regalo giusto è praticamente impossibile. Sembra sempre di fare le stesse cose, di non avere inventiva. Ma a nostra discolpa va detto che non è facile.

Fortunatamente però, un po’ come era successo con le idee regalo di Carlo Cracco, anche un altro amatissimo chef ed imprenditore ci viene in soccorso. Antonino Cannavacciuolo con la sua incredibile Villa Crespi darà vita ad un sogno d’amore per San Valentino.

Lo splendore di Villa Crespi

Villa Crespi è una sistemazione che non ha bisogno di parole né di tante descrizioni. Al di là delle cucina dello chef che sicuramente è un vantaggio oltre che un motivo di appeal importante, questa destinazione è veramente incredibile. Un palazzo moresco, dove ogni stanza ha una sua anima e una sua precisa identità. Tutto accuramente approvato da Cinzia Primatesta, la moglie dello Chef Antonino. Ma cosa ci aspetta per San Valentino a Villa Crespi?

Cosa comprende il pacchetto di San Valentino di Villa Crespi?

Il claim per San Valentino a Villa Crespi lascia spazio all’immaginazione: “Villa Crespi darà vita ad un San Valentino indimenticabile, con una camera da Mille e una notte, rose rosse e una dolce sorpresa al vostro arrivo”. Andando a visitare il sito vediamo che il pacchetto di San Valentino comprende 1 notte nella camera o suite che si vuole, un upgrade diretto alla tipologia di camera superiore, un welcome in camera con rose rosse e un cuore di cremino, champagné rosé e colazione in camera. Unica pecca? Il ristorante dello Chef Cannavacciuolo sarà chiuso in quella data.

Quanto costa?

Ma quanto costa celebrare San Valentino a Villa Crespi? Se scegliete di dormire una notte qui, precisamente quella del 14 febbraio, la camera meno costosa ha il prezzo di 810 euro. Si tratta della Camera Classic vista parziale lago di 24 mq, vasca, parquet e terrazzino privato con angolo lounge.

Lo sappiamo che state storcendo il naso dicendo che è troppo costoso. Ma in realtà ricordatevi che l’offerta per San Valentino a Villa Crespi comprende anche l’upgrade garantito e alla fine siete in una location veramente da Mille e Una Notte. Per una volta si può anche osare no?